Bruchlandung mit Ansage

Trotzdem sollten die Wohnungen nicht unbezahlbar teuer werden. Weil sich die Siedlung möglichst autark mit Ökostrom und Wasser versorgen werde, so das Versprechen, sei bei den Nebenkosten mit Entlastung zu rechnen.

Das war im Frühling 2015. Passiert ist seither wenig bis gar nichts, und jetzt steht fest: Der Traum ist geplatzt. «Wir haben den Bauabschlag erteilt», be­stätigt der zuständige Könizer Gemeinderat Christian Burren (SVP) auf Anfrage.

Ein Konkurs

Die Bruchlandung kommt nicht unerwartet. Erste Zweifel an der Bauherrschaft liess Burrens Vorgängerin Katrin Sedlmayer bereits vor vier Jahren durchblicken, als die Promotoren noch vor Optimismus strotzten. Den Behörden in Köniz war nicht entgangen, dass die Investoren aus dem Firmengeflecht der Dinett Holding AG aus dem Berner Oberland gleich an mehreren Fronten mit argem Gegenwind zu kämpfen hatten.

Zum einen ging es im Umfeld der Holding gleich mit mehreren Bauprojekten zum Teil während Jahren nicht voran. Zum andern gab es in einem anderen Geschäftsfeld Streit um die Idee, eine Technologie zur Gewinnung von Heizöl aus Plastikabfällenzu entwickeln – kurz: Vor zwei Jahren ging der Holding das Geld aus, es kam zum Konkurs.

Heikle Ausfahrt

Vom finanziellen Aus war das Areal in Oberwangen allerdings nicht mehr betroffen. Die 10000 Quadratmeter Land wechselten rechtzeitig die Hand, laut In­sidern sogar so, dass die Forderungen der Gläubiger vollständig befriedigt werden konnten. Als neue Eigentümerin trat die Varem AG auf, eine in Basel beheimatete Firma, die schweizweit Wohnbau betreibt.

Das hochgelobte Projekt aus Dinett-Zeiten vermochte die Behörden einfach nicht zu überzeugen.

Andere Probleme wurden dafür immer drängender. Denn das hochgelobte Projekt aus Dinett-Zeiten vermochte die Behörden einfach nicht zu überzeugen. Gemeinde und Statthalteramt verlangten in mehreren Punkten Nachbesserungen. Als eigentlicher Stolperstein erweis sich die Zufahrt, die von der Freiburgstrasse her über eine bestehende Stichstrasse führen sollte. An ihrer Mündung schränkt beim Wegfahren ein altes Bauernhaus die Sicht derart ein, dass der Kanton mit Blick auf den er­warteten regen Zubringerverkehr zu den 150 Wohnungen sein Veto einlegte. Der Gemeinde blieb nichts anderes übrig, als die Baubewilligung zu verweigern.