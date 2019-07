Biber beisst Schwimmer

Blutend begab sich der Mann daraufhin ins Spitalzentrum Biel. Dort wurden ihm eine Tetanusspritze und Antibiotika wegen der Infektionsgefahr verabreicht. Danach konnte er das Spital wieder verlassen. Zwar ohne genäht zu werden, dafür mit einem gehörigen Schrecken und dem Abdruck der Nager-Schneidezähne auf dem Rücken. Dass sich dieser Vorfall so zugetragen hat, bestätigt Daniel Trachsel, einer von drei Wildhütern, die in der Region Berner Jura und Seeland unterwegs sind. In seiner Karriere habe er noch nie etwas Vergleichbares gehört. «Dass ein Mensch von einem Biber gebissen worden ist, ist im ganzen Kanton Bern noch nie vorgekommen», sagt Trachsel.

Durch Bewegung erschreckt

Der schweizweit einzige ähnliche Fall hat sich vor zwei Jahren ereignet: Im Juni 2017 hat ein Biber in Schaffhausen gleich zweimal zugebissen, zuerst bei einem neunjährigen Buben, danach bei einer erwachsenen Frau. Während der Bub mit zwei kleinen Schrammen davonkam, musste die Frau die Wunde im Spital behandeln lassen.

Die geringe Anzahl dokumentierter Fälle hängt ganz einfach damit zusammen, dass Biber grundsätzlich nicht einfach so einen Menschen angreifen. Warum aber ist es im Nidau-Büren-Kanal zu diesem Vorfall gekommen? Gemäss Daniel Trachsel gibt es dafür zwei Möglichkeiten: Ein Biber verteidigt sein Revier wehrhaft gegen andere Biber. Da der Nidauer Schwimmer sich im Wasser habe treiben lassen, ohne sich gross zu bewegen, habe ihn der Biber wohl nicht als Menschen identifizieren können.

Vielleicht habe ihn dann eine kleine Bewegung so sehr erschreckt, dass er zugebissen hat. Oder aber es waren Jungtiere im Spiel: Wenn man diesen zu nahe komme, würden die Bibereltern sie sofort verteidigen, erklärt Trachsel. «Auf jeden Fall handelt es sich hierbei um einen unglücklichen Zufall. Es gibt keine Hinweise dafür, dass es sich um ein aggressives Tier handelt.»

Auch Christoph Angst, Leiter der schweizerischen Biberfachstelle, geht davon aus, dass sich der Nidauer Biber erschreckt hat. «Ein Wildtier greift grundsätzlich nur dann an, wenn es sich in die Enge getrieben fühlt.» Normalerweise würde ein Biber einen Schwimmer beobachten, vielleicht als Drohung mit seiner Kelle aufs Wasser schlagen und dann wieder davonschwimmen.