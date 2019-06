Bevölkerung rettet Dorfladen

Das Abenteuer

Anne Bernasconi und Tobias Vögeli, die sich an vorderster Front für den Dorfladen engagieren, stehen an diesem heissen Morgen auf der Baustelle. In jenem Gebäudeteil, wo der Laden Mitte Januar 2020 eröffnet wird. Heiss und Baustelle, das passt gut zum aktuellen Stand. Das Vorhaben befindet sich in einer heissen Phase. Am nächsten Dienstag wird die Genossenschaft gegründet, die den Dorfladen betreiben wird. Danach geht es darum, diesen zu konzipieren. «Es ist ein Abenteuer», räumt Vögeli ein, «aber wir sind nicht blauäugig.»

Das Thema Dorfladen sei ihr im Herbst 2014 erstmals so richtig bewusst geworden, erzählt Anne Bernasconi. Damals schloss die Käserei. Dabei gehe es nicht nur um das Einkaufen, sondern auch um die soziale Komponente: den Dorfladen als Treffpunkt. Erst im Juni 2016 durften sich die Frauenkappeler wieder über einen Laden freuen, in einem Containerprovisorium bei der zukünftigen Überbauung Q-Matte. Geführt wird er von der Dr. Gurtner AG, die in der Stadt und Region Apotheken und Drogerien betreibt. Im Dorfladen wurde auch die Postfiliale eingerichtet, weil zu diesem Zeitpunkt die Poststelle geschlossen wurde.

«Eigentlich war vorgesehen, dass der aktuelle Betreiber vom Provisorium in den neuen Dorfladen der Überbauung zügelt», blickt Anne Bernasconi zurück. Die Sache schien geritzt. Im letzten Herbst kam jedoch die Absage. Das Führen eines Dorfladens sei nicht sein Kernbusiness, habe der Geschäftsführer begründet. Er sei aber bereit, den Aufbau eines neuen Ladens zu unterstützen.

Die Initialzündung

Diese Situation rief den Ortsverein mit dessen Co-Präsidentin Anne Bernasconi auf den Plan. «Das darf nicht sein», lautete der Tenor. Wenn die Gemeinde nicht zum Schlafdorf werden wolle, brauche es eine Schule, eine Beiz und einen Dorfladen.

Der Gemeinderat reagierte ebenfalls. Er kontaktierte Grossverteiler, Discounter und regionale Geschäfte, auch mit Blick auf den Erhalt der Postfiliale. Doch es hagelte nur Absagen. Eine Umfrage in der Bevölkerung ergab jedoch ein klares Bild: «Wir wollen einen Dorfladen.» Das sei die Initialzündung gewesen, nach einer Lösung zu suchen, sagt Anne Bernasconi.