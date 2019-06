Bernmobil-Bus stand in Flammen

Ungefähr um 17.30 Uhr stand am Montagabend am Bahnhof Münsingen plötzlich ein Bus von Bernmobil in Flammen, der auf der Linie 160 unterwegs war. Der Bus sei von Konolfingen her in Richtung Münsingen unterwegs gewesen, als es kurz vor der Ankunft beim Bahnhof Münsingen zu rauchen begann, teilte die Kantonspolizei Bern auf Anfrage mit.