Das sind die Lieblings-YB-Spieler der VIPs

In den Lounges im Stade de Suisse ist alles angerichtet. Trotz frühem Anspiel der Europa-League-Partie YB gegen die Glasgow Rangers ist die Gstaad Lounge schon eine Stunde vor dem Anpfiff gut gefüllt. Estelle Bläsi ist bei den Bernern verantwortlich, dass es allen «sehr wichtigen Menschen», also den VIPs, in der Lounge gut geht. Ein hektischer Job, aber sie behält die Ruhe. Und wer ist ihr Lieblingsspieler? «Guillaume Hoarau, weil er viele Tore schiesst», sagt sie.