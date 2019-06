Berner Kunstmuseen steigern Besucherzahl um 12,5 Prozent

Beide Häuser weisen in der Jahresrechnung einen Gewinn aus und konnten Rückstellungen bilden. Die Finanzen seien konsolidiert, schreibt die Dachstiftung in einer Mitteilung. Der Prozess der Zusammenführung der beiden Häuser sei weiter gediehen. Auch mit der Resonanz beim Publikum und bei den nationalen und internationalen Medien ist die Dachstiftung zufrieden.

Seit März 2016 stehen die beiden Berner Kunsthäuser unter dem Dach einer Stiftung. Schon im August 2015 hatte die neue Dachstiftung die Arbeit aufgenommen. Sie war gegründet worden, um das Synergiepotenzial der beiden Berner Kunsthäuser zu nutzen und um Bern als Kunststadt besser zu positionieren.

17'800 Besucher im Kindermuseum

Die Ausstellungen des Zentrums Paul Klee sahen sich im vergangenen Jahr rund 103'000 Personen an. Die Musik-Veranstaltungen zogen rund 6000 Menschen an, die Theater-, Tanz- und Literatur-Anlässe deren 2900. Das Kindermuseum Creaviva besuchten 17'800 jüngere und ältere Menschen.

In ihrem Jahresbericht rechnet das ZPK jeweils auch die Besucher von Events und Kongressen zu den Besuchern des Gebäudes von Renzo Piano am Rand der Autobahn. Das waren rund 18'600 Personen, was alles in allem die 149'000 Besucher ergibt. Die Jahresrechnung des ZPK schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 32'000 Franken, jene des KMB mit einem konsolidierten Gewinn von rund 200'000 Franken.