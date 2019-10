Denken Bernerinnen und Berner an holländische Fussballfans, so denken sie an eine riesige Party. An die Euro 2008, als Tausende Fans die Stadt mehrere Tage in Orange tauchten. Die Gäste aus Holland feierten feuchtfröhlich – aber jederzeit friedlich. Die Stadt war dermassen verzückt, dass man die Kornhausbrücke zusätzlich mit Korenhuisbrug beschilderte.