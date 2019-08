Beim Dossier Spez-Sek blieben heikle Fragen offen

So weit, so gut – auch wenn die Grünen umgehend reagieren und Kohler Arbeitsverweigerung vorwerfen. Ein Gemeinderat habe demokratisch gefällte Entscheide ungeachtet seiner Meinung umzusetzen.

Kohler macht seinerseits einen Interessenkonflikt geltend. Er reagiert auf das Ja des Parlaments zu einem Vorstoss, der das Ende der Spez-Sek-Klassen am Gymer Lerbermatt fordert: Als einer, der sich mit aller Kraft für die gymnasiale Vorbereitung im gymnasialen Rahmen einsetze, könne er dieses Ansinnen nicht vorantreiben.

Trotzdem bleiben nach dem Wechsel zu Brönnimann Fragen offen. Allen voran jene, auf welche die Grünen auch noch aufmerksam machen: Wie sieht Kohlers Rolle in der Schulkommission aus, wenn diese künftig das Dossier Spez-Sek behandelt?

Die Situation ist verzwickt, weil Kohler als Bildungsdirektor von Amtes wegen in der Schulkommission tätig ist, diese präsidiert und auch voll stimmberechtigt ist. Als er vor anderthalb Jahren gewählt wurde, musste ihm Parteikollegin Erica Kobel auf dem einzigen freisinnigen Sitz Platz machen – weil die Kommission nach Parteistärken zusammengesetzt ist.

In der Kommissionsarbeit zum Spez-Sek-Dossier kann Brönnimann deshalb kaum als volles Mitglied amten. Wäre er stimmberechtigt, würde sich das Parteiengefüge in unzulässiger Art zugunsten der Grünliberalen und zulasten des Freisinns verschieben. Zudem müssen die Mitglieder vom Parlament gewählt werden.

Brönnimann wird damit nur als beratender Gast auftreten. Offen bleibt, ob Kohler trotz Ausstand in dieser Frage abstimmen und damit die Haltung der Freisinnigen in die Vorlage einbringen wird. Die Kommission lege dies noch fest, deshalb äussere er sich zurzeit nicht, sagt Kohler. Nur so viel: Präsidieren werde er die Kommission bei den Spez-Sek-Debatten sicher nicht.