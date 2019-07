Bald kostet das Parkieren fünf Franken pro Tag

An einem schönen Tag wie heute herrscht rund um den Gurnigel Hochbetrieb: Die Parkplätze im Schwarzenbühl sind gut besetzt, Wanderer halten auf den Panzerplatten bei der Wasserscheidi, Töfffahrer kehren in der Unteren Gantrischhütte ein. Und wer keinen Platz mehr findet, stellt sein Fahrzeug kurzerhand am Strassenrand ab.