Bärenbabys: Botschafter oder Geldmaschine?

Die Stadt Bern will wieder Bärenjunge. Mit der angestrebten Erweiterung des Bärenparks beim Tierpark Bern sowie Anlagen im Gantrischgebiet soll das Vorhaben einer Bärenzucht gelingen, wie Stadt und Tierpark mitteilten. Nach drei bis vier Jahren siedeln die Jungbären vom Bärenpark entweder in die freie Anlage im Dählhölzli oder aber in die Gehege im Gantrischgebiet über.