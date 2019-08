Badefrauen im Blumentopf

In der äussersten Gartenecke lockt die schattige Pergola zur Flucht vor der Sommerhitze. Reben umranken das Dach des Ruheplatzes, umrahmt von Rhododendron und Kirschlorbeer. Zusätzliche Erfrischung verschaffen die angrenzenden zwei Brunnen. Der eine präsentiert sich als eine Art Teich, der andere bietet mit seiner Steinumrandung Platz zum Sitzen. «Und schauen Sie, das ist unser Dschungel», sagt die 72-jährige Regine Strickler und lacht. Gleich hinter dem Brunnen befindet sich ein Dickicht aus Grün. Mit einer imaginären Lupe betrachtet, wirkt es effektiv wie ein Stück Dschungel. «Es könnte irgendwo in Costa Rica sein und wir in den Ferien», sinnieren die beiden.

Diese Frösche sind Souvenirs. Bild: Franziska Scheidegger

Ein Blechfrosch schaut keck aus dem Dickicht und ein zweiter spendet dem vorderen Brunnen einen Wasserstahl durch seinen Mund. Es sind Erinnerungsstücke, wie so vieles im Garten des Ehepaars. Den Blechfrosch haben die beiden von einer Reise aus Stein am Rhein zurückgebracht, und der zweite Frosch ist ein Werk des Vaters von Regine Strickler. «Er hat eigentlich die Sitzplätze eingerichtet, und wir haben sie nun wieder zurechtgemacht», erklärt Hansruedi Strickler. Die Pergola diente zwischenzeitlich zuerst als Wintergarten und anschliessend als Geräteraum.

Pragmatische Lösungen

Seitlich – etwas näher am Haus – befindet sich der zweite Sitzplatz. Diese Wohlfühloase versetzt die Betrachter ins Tessin. Am Tisch mit dem rot-weissen Tischtuch und den roten Gartenstühlen nimmt das Ehepaar oft im Frühling und im Herbst Platz. Eine Wand mit Fenstern bildet eine Abgrenzung, und an der hinteren Mauer ist ein gemaltes Bild von Gandria zu sehen. Oder ist es Morcote? Regine Strickler weiss es nicht genau. Nur so viel ist klar: Das Bild hat ihr Vater gemalt, und sie hat es aufgefrischt. «Wir halten es in Ehren, wie andere Erinnerungsstücke auch», sagt sie.

Diese Dekoration muss niemand giessen: Frau im Blumentopf. Bild: Franziska Scheidegger

Noch etwas zieht an diesem Ort den Blick magisch an: zwei Blumentöpfe. In ihnen sind Badefrauen aus Ton platziert. «Wir verreisen ab und zu, und diese Art von Dekoration muss niemand giessen», sagt der 74-jährige Hansruedi Strickler dazu. Manchmal müsse man einfach pragmatische Lösungen finden. Die Figuren erinnern an die Sechzigerjahre und beleben den Platz mit einem Hauch Nostalgie.

Wo die Hitze erträglich ist

Der dritte Sitzplatz des Ehepaars befindet sich direkt vor der Fensterfront des Hauses. «Früher haben die Stricklers mit ihren beiden Kindern hier gegessen. Jetzt ist nur noch ein kleiner Gusstisch mit zwei Stühlen in floralem Design aufgestellt. Er dient Hansruedi Strickler zum Zeitunglesen und Schuhebinden. «Die Klimaerwärmung hat auch Einfluss auf unsere Gewohnheiten», sagt der ehemalige Dozent der Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau. Sie seien mehr und mehr an den Esstisch im hinteren Bereich des Gartens ausgewichen. Hier würden die Bäume und das Wasser die Hitze erträglicher machen.

«Die Klimaerwärmung hat auch Einfluss auf unsere Gewohnheiten.»Hansruedi Strickler

Irgendeinmal wurde dann der Esstisch vor dem Haus definitiv weggeräumt und das romantische Gartentischchen aufgestellt. «Möbel muss man ja nicht zwingend auch gebrauchen», meint Regine Strickler. Oder vielleicht trinke sie ja den nächsten Traubensaft aus der eigenen Produktion hier statt direkt unter den Reben. ffra