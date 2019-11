Autofahrer stirbt nach Selbstunfall

Kurz nach 1 Uhr am Samstag wurde der Kantonspolizei Bern ein Autounfall in Utzigen gemeldet. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Auto auf der Utzigenstrasse in Richtung Boll gefahren, kollidierte dann aus noch zu klärenden Gründen zuerst mit einer Leitplanke auf der gegenüberliegenden Strassenseite und kurz darauf mit geparkten Fahrzeugen.