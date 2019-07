Autobahnanschluss Lengnau drei Tage gesperrt

Die Belagsarbeiten sind witterungsabhängig und können daher allenfalls verschoben werden.(Quelle: Google Maps)

Auf dem Autobahnanschluss A5 in Lengnau und dem Kreisel Meinisberg werden kommende Woche Belagsarbeiten durchgeführt. Das Strassenteilstück wird für den Verkehr komplett gesperrt.

Die Fräs- und Belagsarbeiten werden tagsüber ausgeführt. Die beiden Nächte dienen zur Auskühlung der Beläge, wie das Bundesamt für Strassen am Mittwoch mitteilte. Die Sperrung beginnt am Donnerstag, 25. Juli, um 05.00 Uhr und dauert bis am Samstag, 27. Juli, 05.00 Uhr. Die Belagsarbeiten sind witterungsabhängig und können daher allenfalls verschoben werden. Während der Sperrung wird der Verkehr über die jeweilige Kantonsstrasse umgeleitet.