Auto von BTI-Bahn erfasst – Lenkerin verletzt

Am Freitagnachmittag ist es in Ins zu einem Unfall zwischen einem Zug und einem Auto gekommen. Die Autolenkerin wollte vom Rebstockweg über die Bielstrasse in das Sagigässli einbiegen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Dabei wurde das Auto von einem aus Richtung Ins herkommenden Zug der Aare Seeland mobil erfasst und zurück auf die Bielstrasse geschoben. Der Zug entgleiste nach der Kollision.