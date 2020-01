Auto in Mauer geprallt

Kurz vor 19.25 Uhr am Dienstag wurde der Kantonspolizei Bern ein Autounfall in Bern gemeldet. Ein Autolenker fuhr vom Inselspital her auf der Brunnmattstrasse und wollte links in die Schlösslistrasse abbiegen. Kurz nach der Verzweigung geriet das Auto rechts über die Fahrbahn hinaus und kollidierte mit einer Mauer. Der Lenker wurde dabei nicht verletzt, am Auto entstand aber Sachschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.