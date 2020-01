Ausserholligen soll in die Höhe schiessen

Es sind aber vier Gebäude geplant – die übrigen zwischen 30 und 90 Metern hoch. Schon seit Längerem bekannt ist, dass EWB den heutigen Hauptsitz an der Monbijoustrasse verlassen und seine verschiedenen Standorte in einem Gebäude konzentrieren will. Nach einer Testplanung und weiteren Vertiefungsarbeiten liegt nun die städtebauliche Vision für dieses Gelände vor.

Im Frühling dieses Jahres werden die drei Partnerinnen einen Studienauftrag zur weiteren Arealentwicklung lancieren. Parallel dazu wird die Stadt Bern eine Überbauungsordnung ausarbeiten. Diese wird voraussichtlich Anfang 2022 der Stadtberner Stimmbevölkerung zur Abstimmung vorgelegt.

Denn das Areal muss von einer Industrie- und Gewerbezone zu einer Dienstleistungs- und Gewerbezone umgezont werden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass auf dem EWB/BLS-Gelände auch Wohnungen gebaut werden können.

Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried sagte vor den Medien, er gehe davon aus, dass ein 110 Meter hohes Hochhaus an dieser Stelle auf Akzeptanz stosse. Die BLS gab bekannt, sie prüfe die Verschiebung der S-Bahn-Haltestelle Stöckacker um 400 Meter nach Osten.

Dies, um das im Westen von Bern entstehende neue Zentrum rund um EWB-Hochhaus und Fachhochschul-Campus Bern-Weyermannshaus besser mit dem öffentlichen Verkehr zu erschliessen. Ziel von Energie Wasser Bern ist, den neuen Hauptsitz Ende 2024 beziehen zu können.

Ein grosses Augenmerk wurde auf Grünflächen gelegt (klicken zum Vergrössern).