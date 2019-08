Auf der Jagd nach der Dunkelheit

Auf dem Laptop ist klein die Zahl 18.16 zu sehen. Nicole Dahinden legt einen Gang in das Mobility-Auto ein und fährt in Richtung Gantrisch. «Noch ist es zu hell», meint sie, blickt kurz hinauf in den Himmel und konzentriert sich dann wieder auf die Strasse. Es ist kurz nach 22 Uhr, gut zwei Stunden bleiben, bis die Nacht ihre volle Finsternis erreicht hat. Zwei Stunden, um den Muscherenschlund zu erreichen, jenen Ort, an dem es genug dunkel ist.