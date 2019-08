Auch im zweiten Anlauf wurde über das Schulhaus Mengestorf gestritten

Das Schulhaus Mengestorf in Köniz soll so um- und ausgebaut werden, wie es der Gemeinderat schon vor Jahresfrist beantragt hatte: Das hat das Parlament ­am Montagabend beschlossen und dafür einen Projektierungskredit von 220'000 Franken bewilligt.

Ohne längere Diskussionen und ohne einen Sitzungsunterbruch ging es allerdings auch nicht. Erneut stritt das Parlament darüber, ob die vom Gemeinderat beantragten Arbeiten genügten, um der kleinen Dorfschule eine adäquate Zukunft zu sichern.

Schon in der ersten Debatte im letzten August war es um dieses Thema gegangen. Eine Allianz von SVP, SP und Grünen stellte das gemeinderätliche Projekt, das neben diversen Sanierungsarbeiten den Ausbau von Dachgeschoss und Erdgeschoss vorsah, ernsthaft infrage. Bevor man Geld ausgebe, so der Tenor, sei die Schulsitutation in der Region genauer zu klären.