Auch der 6. Schulanfang ist besonders

Es ist noch mitten in der Nacht, als Nikki Gysin aufschreckt. Nein, sie hat nicht verschlafen, es bleibt noch Zeit, bis sie auf­stehen muss. Erst in ein paar Stunden wird sie wieder vor ihrer Klasse in Kirchlindach stehen, ein neues Schuljahr fängt an. «Die Liste von kleinen Dingen, die ich noch erledigen sollte, ist mir nachts wieder eingefallen», erzählt die 36-Jährige lachend. Zwar war es für Gysin am Montag bereits der sechste Schulanfang, den sie als Lehrerin miterlebte. «Trotzdem ist der erste Schultag jedes Jahr ein besonderer.»