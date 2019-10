Angriff auf Polizisten: Fünf Meisterfeier-Chaoten angezeigt

Pyros, Feuerwerk, Angriffe auf Einsatzkräfte: Bei der YB-Meisterfeier im April kam es mitunter zu unschönen Szenen. In der Nacht auf den 14. April waren in der Aarbergergasse sechs Polizisten und eine Polizistin verletzt worden. Am Montag teilt die Polizei nun mit, dass sie die Ermittlungen zu den Angriffen nun vorläufig abschlossen habe.