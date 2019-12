Am Gurtenfestival wird künftig Felsenau-Bier ausgeschenkt

Das Gurtenfestival hat zwei neue Bierpartner. Ab 2020 werden die Brauerei Eichhof als Hauptsponsor und die Brauerei Felsenau als Sponsor auf dem Berner Hausberg auftreten. Die Besucherinnen und Besucher des Gurtenfestivals werden künftig also zwischen zwei Biermarken auswählen können, wie die Geschäftsleitung des Festivals am Montagnachmittag in einer Medienmitteilung schreibt.