Als die Aare ins Mittelmeer floss

Die Aare ist jung. Für geologische Massstäbe zumindest. In ihrer jugendlichen Unentschlossenheit änderte sie in der Vergangenheit mehrmals ihr Ziel. Einmal mündete sie in die Donau. Danach via Saône in die Rhone. Heute in den Rhein. Doch auch das kann sich in den nächsten paar Millionen Jahren schnell wieder ändern.