Aktivisten blockieren Sonntagsverkehr

Die Menschen sollen sich der Klimakatastrophe bewusst werden, hört man einen der Protestanten in einem Video sagen, das die Gruppe via Facebook überträgt. Bislang scheinen die betroffenen Autofahrer die Störaktion mit stoischer Ruhe zur Kenntnis zu nehmen.

Die Gruppe hat sich am Sonntagvormittag in der Lorraine getroffen und schwärmt nun aus (ein sogenanntes «Swarming»), um ihre Protestaktion an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt durchzuführen und so den auf Überproduktion und Konsum abzielenden Weihnachtsverkauf zu stören – das ist gemäss einer Mitteilung das Ziel.

In Bern ist an diesem Sonntag also vermehrt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, wobei der öffentliche Verkehr gemäss der Gruppe nicht beeinträchtigt werden soll. Bei einer ähnlichen Protestaktion in Lausanne, die allerdings eine grössere Dimension angenommen hatte, kam es am Samstagmorgen zu ungefähr 90 Festnahmen.