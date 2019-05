Abheben mit der Harfe

Spielen auch Sie ein Instrument?

Dann melden Sie sich bei uns! In der Rubrik «Meine Musik» stellen wir Menschen vor, die musizieren. Schreiben Sie an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Meine Musik) oder an BZ Berner Zeitung, Redaktion «Forum», Dammweg 9, Postfach, 3001 Bern. Vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer anzugeben. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.