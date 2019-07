Ab August kostet das Parkieren im Gurnigelgebiet

Ab 2. August ist das Parkieren im Gurnigelgebiet gebührenpflichtig: Die Parkplatzbewirtschaftung kann starten, nachdem gegen die Baugesuche keine Einsprachen eingegangen sind.

Das teilte der Verein Gantrischparking am Montag mit. Die Baugesuche für die Parkplätze in Rüeggisberg und Rüschegg lagen bis Anfang Juni auf. Es geht um rund 1000 Parkplätze in zwölf Zonen. Sie liegen zwischen der Stierenhütte und der Unteren Gantrischhütte, auf den drei Panzerplatten sowie zwischen Süftenen und Schwarzenbühl.