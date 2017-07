Zwischen Hochhäusern und Kühen

Von einem kleinen Hügel in der Wohlei geht der Blick über den Wohlensee. Ganz rechts sind die Hochhäuser des Kappelenrings zu sehen. Sonst sind am Südhang des Frienisbergs vor allem Wiesen, Wälder und ein paar Häuser zu sehen. Gegen Westen ist die glatte Oberfläche des Wohlensees zu sehen.

Es ist das Gebiet von Wohlen, einer «Gemeinde zwischen Stadt und Land». So heisst der Untertitel eines Buchs (erschienen 2006), das die Entwicklung von Wohlen im 19. und 20. Jahrhundert beleuchtet.

In Wohlen hat man die Wahl zwischen dem städtisch geprägten Hinterkappelen und Orten, wo man «morgens von Kuhglockengebimmel geweckt» wird, wie es Gemeindepräsident Bänz Müller (SP plus) auf der Internetsite ausdrückt.

Und wo verläuft nun in Wohlen der Stadt-Land-Graben? «Wir haben Gräben», antwortet Müller. «Aber die sind nur geografisch-topografisch bedingt.» Über Jahrtausende ha­ben sich die Bäche, die den Südhang des Frienisbergs entwässern, in die Landschaft eingefressen.

Den Stadt-Land-Graben gebe es nicht, betont Müller. Doch bei der unterschiedlichen Struktur der Dörfer müsse man einzelne Themen vorsichtig angehen, sonst könne es zu Spannungen kommen. Diese Aspekte erläutert der Wohlener Gemeindepräsident etwas genauer.

Bevölkerungsentwicklung

Bis in die 1960er-Jahre war Wohlen eine landwirtschaftlich geprägte Gemeinde. Die Einwohnerzahl bewegte sich während Jahrzehnten um 3000. Mit der Einzonung von Bauland in Hinterkappelen begann vor 50 Jahren ein grosses Wachstum.

Im Kappelenring, in der Aumatt und der Schlossmatt entstanden Wohnsiedlungen. In weniger als 30 Jahren verdreifachte sich die Bevölkerungszahl auf 9000; in dieser Höhe bewegt sie sich noch heute.

Wenn Bänz Müller an einer Veranstaltung seine Gemeinde vorstellt, macht er das mit einer Zahlenspielerei. Knapp die Hälfte der Einwohner von Wohlen lebt im städtisch geprägten Hinterkappelen – allein 3000 im Kappelenring. Die Fläche des Ortes macht aber nur wenige Prozent des Gemeindegebiets aus. Weitere 3200 Einwohner wohnen in Uettligen und Wohlen, auf rund 8 Prozent der Fläche.

Die restlichen rund 1500 Einwohner verteilen sich auf 90 Prozent der Fläche mit den kleinen Dörfern, Weilern und Einzelhöfen. Diese Verteilung dürfte sich in den nächsten Jahren noch mehr zuungunsten der ländlichen Gebiete verschieben. Denn die räumliche Entwicklung wird sich in Wohlen, Uettligen und Hinterkappelen abspielen.

Früher war das Gemeindegebiet in eine Morgen- und eine Abendseite eingeteilt. Davon zeugt noch das heutige Wappen mit Sonne und Mond, die das östliche und das westliche Gemeindegebiet symbolisieren. Heute spricht man von der oberen und der unteren Gemeinde. Dabei meint man mit der unteren das vorstädtische Hinterkappelen.

Politischer Wandel

Die Zuzüger in den letzten Jahrzehnten haben die politischen Kräfteverhältnisse verändert. Vor dem Wachstum hatte die BGB respektive die SVP fast das unbeschränkte Sagen. Nach und nach mischten die FDP und die SP die lokale Politik auf. Im siebenköpfigen Gemeinderat sitzen aktuell fünf Parteien, vier der sieben Ratsmitglieder sind Frauen.

Die Gemeinde wertet die Resultate bei Abstimmungen oder Wahlen nicht nach Orten aus. «Das wäre sicher interessant zu wissen, wie unterschiedlich das Abstimmungsverhalten ist», sagt Müller. Aber Wohlen wolle nicht die Dörfer gegeneinander ausspielen. Das sei ein heikles Thema.

Die Parteien seien sensibilisiert und würden deshalb bei der Suche nach Kandidierenden Personen aus allen Dörfern berücksichtigen, um das Gleichgewicht zu wahren. Die angemessene Sitzverteilung in den Behörden sei wie ein ungeschriebenes Gesetz.

Hätte Wohlen ein Gemeindeparlament, könnte sich Bänz Müller vorstellen, dass dieses nach Wahlkreisen gewählt würde. Zu den Zeiten von «Morgen- und Abendseite» mussten die Behörden je zur Hälfte aus den beiden Gemeindeteilen bestehen.

Drei Schulzentren

Ein heisses Eisen in der mit 36 Quadratmeter weitläufigen Gemeinde sind die Schulen. Mit Uettligen, Wohlen und Hinterkappelen befinden sich die drei grossen Schulstandorte im Südosten der Gemeinde. Einzig Murzelen konnte seine Dorfschule halten.

Vor fünf Jahren schloss hingegen die Schule Säriswil. Die Dorfbevölkerung fühlte sich damals vom Vorgehen des Gemeinderats vor den Kopf gestossen. Es zeigte sich, dass heikle Entscheide ohne Einbezug der Bevölkerung zu punktuellen Spannungen führen können.

Öffentlicher Verkehr

Wer in Hinterkappelen den Bus in die Stadt nehmen will, stellt sich einfach an die Haltestelle. Der Fahrplan ist so dicht wie in städtischen Gebieten, man muss deshalb nicht lange auf ein Postauto warten. Man habe sich einmal sogar überlegt, den Stadtbus bis Hinterkappelen zu verlängern, erinnert sich der Gemeindepräsident.

Ab Wohlen hingegen, da schaut man zuerst auf den Fahrplan, ob demnächst ein Postauto fährt. Gerade in den Dörfern im Westen sei deshalb der ÖV immer wieder Thema. Die Bevölkerung wünscht sich einen dichteren Takt.

Wirtschaft

Das ehemalige Bauerndorf spiegelt sich in der wirtschaftlichen Struktur wider. «In Wohlen gibt es fast ausschliesslich kleine Gewerbebetriebe mit ein paar wenigen Mitarbeitenden», sagt Müller. Die Einladung für den Gewerbeapéro werde jeweils an rund 400 Adressen verschickt.

Die Gemeinde ist mit knapp 100 Angestellten eine der grössten Arbeitgeberinnen. Nach wie vor eine wichtige Rolle spielt die Landwirtschaft. Fast 100 Betriebe gibt es, die Hälfte davon im Haupterwerb.

Ausser in Wohlen, Hinterkappelen und Uettligen gibt es in den kleinen Dörfern kaum mehr Einkaufsmöglichkeiten. «Wirtschaftlich» seien sie trotzdem aufgestellt, fügt Bänz Müller mit einem Schmunzeln an. Praktisch jedes Dorf hat einen Gasthof.

In welche Richtung schaut Wohlen mehr, zur Stadt Bern oder zu seinen ländlichen Nachbargemeinden? «Wir arbeiten sehr eng mit unseren Nachbargemeinden am Frienisberg zusammen», so Müller. Es gebe regelmässig «G-4-Treffen» mit den Gemeinderäten von Meikirch, Kirchlindach und Bremgarten. Man spreche sich ab und mache bei Mitwirkungen gemeinsame Eingaben.

Was wäre, wenn...

Zum Schluss noch eine hypothetische Frage an den Gemeindepräsidenten: Was wäre Wohlen ohne Hinterkappelen, und was wäre Hinterkappelen alleine? Wohlen ohne Hinterkappelen wäre wohl weiterhin eine typische Landgemeinde in der Region Bern, erklärt Müller. Und Hinterkappelen könnte alleine eine Gemeinde sein.

«Vielleicht wäre es gar ein Quartier der Stadt Bern», sagt er und erwähnt dabei, dass sich Zuzüger manchmal gar nicht bewusst sind, dass Hinterkappelen Teil von Wohlen ist. Sie merken es erst, wenn sie sich auf der Gemeinde anmelden müssen. (Berner Zeitung)