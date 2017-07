«Wir haben uns auf eine rasche Abreise    vorbereitet»

Das Bild, das Mario Marti am Montag auf der Internetplattform Twitter veröffentlichte, sieht aus wie aus einem Horrorfilm: Inmitten eines Pinien­waldes wütet der Feuerteufel, am Himmel darüber stauen sich dunkle Rauchwolken. Klein und hilflos wirken dagegen die Menschen, die den Waldbrand aus ­sicherer Entfernung verfolgen, wohl schwankend zwischen Angst und Faszination angesichts der Wucht der Szenerie.

Der Berner Anwalt Marti, Mitglied der FDP Kirchenfeld und einst Berner Stadtrat, war mit seiner Familie erst einen Tag zuvor, am vergangenen Sonntag, im Feriendomizil im südfranzö­sischen La Croix-Valmer angekommen. «Es herrschte wunderschönes Wetter», erzählte Marti am Donnerstag auf Anfrage. Allerdings habe im Städtchen in der Nähe von Saint-Tropez ein starker Wind geblasen. Es war jener Mistral, der in den letzten Tagen die Arbeit der Feuerwehrleute massiv erschwerte.

Hektik im Hotel

Gemäss der lokalen Zeitung «Var-Matin» sind seit Montag über 3500 Hektaren Wald vom Feuer vernichtet worden. Am Donnerstag waren allein im Département Var immer noch drei Brände aktiv, darunter jener in Bormes-les-Mimosas, wo in der Nacht auf Mittwoch rund 12 000 Personen evakuiert werden mussten. «Die riesigen Rauchsäulen sah man am Donnerstag von uns aus, 30 Kilometer entfernt, den ganzen Tag», so Marti.

«Die Flammen breiteten sich fast explosionsartig aus.»Augenzeuge Mario Marti

Er und seine Familie hatten mehr Glück – obwohl auch in ihrer Ortschaft und ihrer Hotelanlage mehrmals Hektik aufkam. Am Montagabend, bald nach Ausbruch des Feuers, hätten vier ­Parteien freiwillig ausgecheckt, seien aber am nächsten Morgen wieder zurückgekommen, so Marti. Weil der Wind vom Hotel weggeblasen habe, sei er selber zuversichtlich geblieben. «Trotzdem haben auch wir uns auf eine rasche Abreise vorbereitet.» Es blieb bei der Aufregung und einer Nacht fast ohne Schlaf. «Das ­Feuer brannte die ganze Nacht und bot ein spektakuläres Schauspiel, das wir immer wieder vom Balkon aus verfolgten.»

Am Morgen danach, am Dienstag, sei es weitgehend still ge­wesen, erzählt Marti. Allein der viele Rauch und die zerstörte Landschaft zeugten vom nächt­lichen Drama. Doch die Ruhe währte nur kurz: Gegen Mittag brach das Feuer wieder aus, rasend schnell und mit hohen Flammen. «Die Flammen breiteten sich fast explosionsartig aus.»

Als der Wind drehte

Löschflugzeuge hätten dafür gesorgt, dass es am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch zwar weiterhin rauchig, sonst aber ruhig gewesen sei, so Marti. Der nächste rasche Feuerausbruch folgte indes am Mittwochnachmittag, und dieses Mal blies der Wind in die andere Richtung. «Das Feuer kam jetzt Richtung Strand und bewohntes Gebiet.» Nun wurde auch ein Teil von Martis Ferienort evakuiert, die Strasse zum Hotel gesperrt.

Gegen Abend sei die Evakuation wieder aufgehoben worden, und am Donnerstag sprach Marti von einem ruhigen Tag. «Es hat nur noch ganz wenig Rauch.» Die Feuerwehrkräfte hätten «einen äusserst guten Einsatz» geleistet, findet er.

Die Lage erschien Martis am Donnerstag so kontrolliert, dass sie einen Ausflug nach Saint-Tropez unternahmen – ein Stück Normalität in Strandferien, die bisher im Zeichen von Rauch und Feuer standen.

(Berner Zeitung)