Volksmotion gegen Abbruch

Bürgerinnen und Bürger in Zollikofen wehren sich mittels einer Volksmotion gegen den Abbruch des fast 200-jährigen Bauernhauses an der Bernstrasse 3. Das berichtet der «Bund». Kommen 100 Unterschriften zustande, kommt das Anliegen in den Grossen Gemeinderat. Die Gemeinde als Hausbesitzerin hatte sich für einen Abbruch entschieden .

Die Meinungen zur Zukunft des Bauernhauses sind in der Bevölkerung geteilt. Die Gemeinde geht von Abbruchkosten in Höhe von 90 000 Franken aus; ebenso hoch wären die Kosten der nötigen Sanierung. Die Mieter allerdings kommen zum Schluss, dass Letztere zu einem Bruchteil ausgeführt werden könnte. Die Unterschriftensammlung koordiniert die Anwohnerin Elisabeth Lutz. (Berner Zeitung)