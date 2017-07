Töfffahrer wird zweimal mit über 170 km/h geblitzt

Am Samstagnachmittag fuhr ein Motorradfahrer um 14.20 Uhr mit seiner Maschine von Courtepin in Richtung Gurwolf. Dabei wurde er auf der mit 80 km/h beschränkten Hauptstrasse in Wallenried von einer Radarkontrolle mit einer Nettogeschwindigkeit von 171 km/h gemessen. Nur zwei Minuten später fuhr dasselbe Motorrad aus der Gegenrichtung mit einer Geschwindigkeit von 174 km/h netto in Richtung Courtepin.

Nach einer kurzen Nachsuche in der Region fand die Kantonspolizei Freiburg das Motorrad schliesslich ohne Kontrollschild in Courtepin. Der mutmassliche Lenker, ein 21-jähriger Mann aus der Region, konnte ebenfalls ausfindig gemacht werden. Er gestand, das Motorrad kurz zuvor gelenkt zu haben.

Erhebungen haben ergeben, dass der Verantwortliche keinen Führerausweis für die fragliche Kategorie besitzt und seine Maschine nicht zugelassen war. Sie wurde auf der Stelle beschlagnahmt. Der 21-Jährige wird für sämtliche Delikte angezeigt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Sonntagnachmittag mitteilte. (chh/pd)