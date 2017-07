Sommerspass für Flüchtlingskinder

Ein sonniger Nachmittag auf dem Sportplatz Grien in Lyss. Eine Gruppe von zehn Kindern rennt auf der Wiese herum, sie spielen Fussball und lachen ausgelassen. Die Kinder wohnen zurzeit alle mit ihren Familien in der Asylunterkunft Lyss-Kappelen. In ihrem Alltag gehen sie dort auch zur Schule. Doch nun haben sie Ferien.

Um ihnen während dieser Zeit etwas Unterhaltung und Abwechslung zu bieten, organisierten acht Helfer während zweier Wochen täglich einen Spielnachmittag. Sie gehören zur Hilfsorganisation Service Civil International (SCI) und stammen aus der Schweiz, Belgien, Portugal, Spanien, Tschechien und der Slowakei. Sie alle haben sich freiwillig für den Einsatz in Lyss gemeldet.

Für die Dauer des Sommer­lagers sind sie ins Schulgebäude des Durchgangszentrums eingezogen.Altair Koechlin aus Basel koordiniert das Camp im Auftrag von SCI Schweiz. Der 28-Jährige studiert soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugend. In seiner Freizeit ist er ­zudem Rugby-Juniorentrainer. Mit seiner ruhigen, aber bestimmten Art ist er bei den Kindern sehr beliebt.

Picknick mit Geschenk

«Jetzt bilden wir alle gemeinsam einen Kreis. Gebt euch die Hände», weist Altair Koechlin die Kinder an. Sie haben Mühe, seiner Anweisung zu folgen, und sind ganz aufgeregt. Denn nun steht das Highlight des Nachmittags an, das Picknick. Dazu bekommt jedes von ihnen eine Decke geschenkt. Einige Kinder haben schon ein Auge auf eine ganz bestimmte Decke geworfen.

Zur Ablenkung animiert eine der Freiwilligen die Kinder zum Klatschspiel «Emia enza penza», während die anderen Helfer die Decken zur Verteilung sortieren. Es herrscht ein geordnetes Chaos. Am Schluss sind aber dann alle Kinder zufrieden mit ihrer Decke und breiten diese sofort auf dem Rasen aus. Jetzt kann das Picknick beginnen.

In den letzten zwei Wochen wurde der Gruppe aus rund zehn Vier- bis Zwölfjährigen jeden Nachmittag ein anderes Programm geboten. Einmal gab es eine Olympiade mit Eierlauf, ein andermal wurden Gläser mit Serviettentechnik verziert. «Jeden Tag war ein anderer Helfer verantwortlich und konnte diesen nach seiner Idee gestalten», erklärt Altair Koechlin.

Zum fakultativen Programm konnten die Kinder jeweils kommen und gehen, wie sie wollten. Das persönliche Highlight des Camp-Koordinators war die Schatzsuche: «Wir haben uns dazu alle als Piraten verkleidet.» Am Wochenende gab es zudem ein Fest für das ganze Asylzentrum mit Musik, Tanz, einer grossen Reispfanne und Keksen, die das Camp-Team mit den Kindern gebacken hatte.

Freiwilliges Engagement

Die Helfer verständigten sich untereinander grösstenteils auf Englisch. Mit den Kindern wurde hochdeutsch gesprochen. Einige Kinder sprechen sogar Berndeutsch. Zum Beispiel die 12-jährige Faith aus Togo. Ihr haben die gemeinsamen Spiele in den vergangenen Wochen gut gefallen. «Es war nur schade, dass es so ­wenige Kinder in meinem Alter hatte», sagt sie.

Die Möglichkeit, auch Deutsch zu lernen, machte den Einsatz für die internationalen Helfer besonders attraktiv, wie Altair Koechlin sagt. So geht es auch Lenka Kramolisova aus der Slowakei. Sie ist von Beruf Lehrerin und wollte die Zeit während ihrer zweimonatigen Ferien sinnvoll verbringen. «Ich hätte nicht erwartet, dass ich hier so viele motivierte Leute treffe, die Gutes tun», sagt sie.

Auch für die Jurastudentin Mariana Garção aus Portugal war der Einsatz in Lyss eine tolle Erfahrung: «Der Austausch mit anderen Kulturen hat mir besonders gefallen. Rasch hat man im Gespräch realisiert, dass wir gar nicht so verschieden sind.» Speziell imponiert habe ihr die Grosszügigkeit der Kinder.

Dem stimmt auch Camp-Koordinator Altair Koechlin zu: «Hatten wir einmal das Vertrauen der Kinder gewonnen, sind diese zum Beispiel beim Essen immer auf uns zugekommen und haben uns etwas angeboten.» Eine kleine Geste, die grossen Eindruck hinterlassen hat. (Berner Zeitung)