SVP-Opposition gegen Leichenschau

Die Debatte um die von Christian Jackowski, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern, geplante zweite Leichenschau im Krematorium Bern, flaut nicht ab. Die Riffenmatter SVP-Grossrätin Verena Aebischer hat, unterstützt von Parteikollege Samuel Krähenbühl, eine Motion eingereicht, die von der Kantonsregierung explizit verlangt, Jackowski zu bremsen. Der Grund: Wenn Rechtsmediziner eingesargte Leichen kurz vor der Einäscherung noch einmal äusserlich untersuchen würden, werde die Totenruhe und damit die Menschenwürde verletzt, argumentiert Aebischer. Die Bundesverfassung garantiere ein «schickliches Begräbnis».

Grossrätin Aebischer bringt zusätzlich einen neuen Gedanken in die Diskussion: Sollte die von Jackowski angestrengte Kremationsleichenschau trotz des in der Motion verlangten Verbots doch stattfinden, sei zu gewährleisten, dass die Rechtsmediziner nur an verstorbenen Personen Hand anlegen dürften, die dies zuvor in ihrem Testament erlaubt hätten.

Erst diese Woche hatte die Kantonsregierung eine einfache Anfrage von Samuel Krähenbühl beantwortet und den Modus Vivendi für das Forschungsprojekt von Jackowski noch einmal festgehalten. Angehörige würden zwar nicht explizit gefragt, ob ihre verstorbenen Angehörigen vor der Einäscherung noch einmal rechtsmedizinisch untersucht werden dürften. Erklärten sie aber von sich aus, dass eine solche Untersuchung nicht infrage komme, werde dieser Wunsch berücksichtigt.

Rechtsmediziner Jackowski geht davon aus, dass in der Schweiz jedes zweite Tötungsdelikt übersehen wird, weil die vorgeschriebene ärztliche Leichenschau unmittelbar nach Eintreten des Todes oft nicht sorgfältig genug durchgeführt werde. In einem einjährigen Forschungsprojekt an rund 2500 Leichen, die als natürliche Todesfälle eingestuft und ins Krematorium Bern gebracht werden, will er seine These zu überprüfen versuchen. (jsz)