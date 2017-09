Rümligen und Riggsisberg versuchen es nochmal

Der Rümliger Gemeindepräsident Martin Studer (SP) hatte es stets betont: «Riggisberg wäre die richtige Wahl für uns.» Doch vor drei Jahren scheiterten gemeinsame Pläne für eine Fusion. Denn Riggisberg hatte kein Interesse, sich nicht nur mit Rümligen, sondern auch noch mit Kirchenthurnen, Lohnstorf und Rüeggisberg zusammenzutun.

Nun aber erhält die kleine Gemeinde eine zweite Chance. Im Dezember werden die Gemeindeversammlungen entscheiden, ob sie Abklärungen für eine Fusion auf Anfang 2021 aufnehmen wollen. Der Entscheid fällt am 4. Dezember in Rümligen und einen Tag später in Riggisberg. Bei einem Ja könnte die Bevölkerung noch zweimal über die Fusionspläne abstimmen.

Die Initiative für einen Zusammenschluss kam aus Rümligen. Die Gemeinde hatte in den letzten Jahren immer Mühe, genügend Gemeinderäte zu finden. «Wir haben die Anfrage wohlwollend entgegengenommen», sagt der Riggisberger Gemeindepräsident Michael Bürki (SVP). Aus seiner Sicht stehen diesmal die Chancen besser, dass auch die Bevölkerung es so sieht.

«Das Gebilde ist überschau­barer», sagt er. Zudem besteht in vielen Bereichen eine Zusammenarbeit mit Rümligen.» Neben der gemeinsamen Feuerwehr erledigt Riggisberg den Sozialdienst und die Jugendarbeit für Rümligen. Und ein Teil der Rümliger Schüler besucht den Unterricht in Riggisberg. (rei)