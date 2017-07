Rentner glaubt weiter an seine Bahn

Es gleicht einer wiederkehrenden Völkerwanderung. Hunderte Touristen kraxeln im Sommer ­jeden Tag den steilen Weg vom Bärengraben zum Rosengarten hoch. Und seit Jahren wird in Bern ebenso wiederkehrend darüber diskutiert, wie dieses touristische Highlight der Bundesstadt zugänglicher gemacht werden könnte. Vor den Sommerferien war es wieder so weit. Der Gemeinderat liess verlauten, er möchte den Rosengarten besser erschliessen.

Insbesondere für Leute mit einer Gehbehinderung soll der Weg machbar werden. Nächstes Jahr will Baudirektorin Ursula Wyss (SP) mit dem konkreten Projekt aufwarten.Eine solche Projektidee ist bereits weit fortgeschritten. Es handelt sich um eine Standseilbahn, die ganzjährig und bei jeder Witterung betrieben werden kann.

Entwickelt worden ist die Bahn vom Ingenieur und Seilbahnexperten Roger Fridelance, dem Erfinder des Bärenpark-Liftes. In der Glaskabine seiner Bahn sollen maximal 25 Personen Platz finden. Auch für Velos sei Kapazität vorhanden. Die Talstation ist beim Car-Parking unten am Aargauerstalden vorgesehen, die Bergstation ist beim Restaurant Rosengarten geplant.

Spazierweg muss bleiben

Allerdings ruft besonders die Linienführung bereits jetzt Gegner auf den Plan. Das Trassee der Bahn soll auf dem Spazierweg verlaufen, der dafür weichen müsste. «Wir rechneten von Anfang an damit, dass diese Streckenführung nicht unproblematisch sein wird und kritisiert werden würde», sagt Fridelance.

Diese Strecke sei aber die einfachste, günstigste und praktischste Lösung. Der Hang sei ansonsten zu instabil für grössere Eingriffe. Zudem liege das Gebiet in einer Schutzzone mit Bauverbot, wobei Ausnahmebewilligungen aber möglich seien.

Der Gemeinderat entschied jedoch, dass der Spazierweg für die Standseilbahn nicht genutzt werden darf. Grundsätzlich unterstütze die Stadt aber die Idee, den Rosengarten mit einer Standseilbahn zu erschliessen, wie Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) gegenüber dem «Bund» sagte. Roger Fridelance muss sein Gesuch nun anpassen.

Der Fussweg muss bleiben, lautet die Bedingung der Stadt. «Wir sind trotzdem einen Schritt weitergekommen, da der Gemeinderat das Projekt grundsätzlich anerkennt», sagt Fridelance. Der Pensionär will nun möglichst rasch mit der Baudirektorin zusammenkommen. Er habe durchaus eine Lösung, bei der der Fussweg nicht aufgehoben werden müsse, sagt er. Wie genau diese aussieht, will er derzeit jedoch nicht konkretisieren.

Manöver am Hang

Mit dem Bauen an steilen Hanglagen hat man in Bern durchaus negative Erfahrungen gemacht. Etwa beim Bärenpark, wo der Hang abzurutschen drohte und aufwendige Sicherungen nötig wurden. Als Folge verdoppelten sich die Kosten. Geht man nun davon aus, dass aufwendige Manöver am Hang möglichst vermieden werden sollen, bleibt für die Linienführung der Bahn nicht viel Spielraum.

Eine Variante wäre der Alte Aargauerstalden, über den derzeit der offizielle Wanderweg führt. Das Problem bei dieser Lösung: Der Alte Aargauerstalden muss für die Blaulichtorganisationen zugänglich bleiben, was in Kombination mit der Bahn wohl kaum der Fall wäre.

Keine Steuergelder

Klarer als die Linienführung ist zumindest die finanzielle Ausgangslage des Projekts: Steuergelder dürfen nämlich keine verwendet werden. Anders als das Bärenpark-Bähnli soll das Rosengarten-Bähnli von einer privaten Trägerschaft, einem Verein, realisiert werden. Fridelances Grobkostenschätzung beläuft sich auf rund 8 Millionen Franken, plus/minus 20 Prozent.

Einen Teil der Planungskosten hatte der Verein in den vergangenen Wochen mittels Crowdfunding zu sammeln versucht. Vergeblich. Von den benötigten 50 000 Franken kamen lediglich rund 2000 Franken zusammen.

Das sei nicht weiter tragisch und noch lange kein Grund, weswegen das Projekt sterben müsste, so Fridelance. Er will jedenfalls nicht aufgeben. Einem Pensionär, dessen Liftidee damals beim Bärenpark zwei Dutzend andere Varianten ausstach, ist durchaus ein weiteres Kabinettstück zuzutrauen. (Berner Zeitung)