Polizei schnappt mutmassliche Räuber in Lyss

Dem 19-jährigen Haupttäter wird vorgeworfen, Mitte März 2016 in Lyss einen Raubüberfall auf eine Café-Bar begangen zu haben. Der Verdächtige wurde bereits Ende März identifiziert und angehalten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei einer Hausdurchsuchung stellte die Polizei dann die Faustfeuerwaffe sicher, mit dem der Räuber in der Tatnacht die anwesenden Angestellten bedroht und zur Herausgabe der Einnahmen gezwungen hatte.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei zudem einen 21-jährigen Mann anhalten, dem vorgeworfen wird, sich an der Deliktssumme von mehreren Tausend Franken bereichert zu haben. Beide Männer sind laut Polizei geständig. Der Fall wurde der Staatsanwaltschaft übergeben. (jaw/pkb)