Lichterlöschen im Löwen

In den letzten Wochen blieb es im Löwen Fraubrunnen am Abend manchmal dunkel. Weil die Gäste fehlten, schlossen die Wirtsleute den Gasthof früher. Am Dienstag gehen die Lichter vorderhand für eine Weile aus. Niklaus und Priska Maurer schliessen das Restaurant Löwen, das sie im September 2016 erst übernommen haben. Sie nennen wirtschaftliche Gründe dafür, dass sie nach nur 15 Monaten aufgeben müssen.

Erstmals gescheitert

In den ersten 3 Monaten sei es gut gelaufen und er sei optimistisch gewesen, blickt ein niedergeschlagener Niklaus Maurer zurück. Aber: «In diesem Jahr gab es mehr schlechte als gute Tage.» Er habe zwar positive Rückmeldungen erhalten, trotzdem seien die Gäste ausgeblieben. Keine Rolle habe dabei gespielt, dass die Säle im ersten Stock, darunter die Bundesratsstube, in Wohnungen umgebaut worden seien. Er hätte nicht gedacht, dass Fraubrunnen ein «so hartes Pflaster» sei, sagt Maurer, der seit zehn Jahren im Nachbardorf wohnt.

Es tue ihm sehr leid, sagt Niklaus Maurer. Es sei das erste Mal, dass er einen Betrieb nicht wirtschaftlich habe betreiben können. So führte er während zwölf Jahren das Ausflugsrestaurant auf der Bütschelegg und zwei grosse Kantinen. In den letzten Wochen haben Maurers den Betrieb im Löwen noch mit Aushilfen im Service aufrechterhalten, nachdem eine Servicefachkraft aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Der Koch wurde Ende Oktober pensioniert, hilft aber bis Ende Dezember beim Räumen und Reinigen.

Der gelernte Koch Niklaus Maurer wird der Gastronomie erhalten bleiben. Er sei offen für Neues und weiterhin für Catering zu buchen. Auch ist er bereit, Berufskollegen bei Engpässen unter die Arme zu greifen.

Bereits im Sommer gab es erste Gespräche zwischen den Wirtsleuten und der Liegenschaftsbesitzerin Edith Marti. Diese habe grosses Verständnis gezeigt für die schwierige Situation, sagt Niklaus Maurer. Nun ist der fünfjährige Pachtvertrag vorzeitig aufgelöst worden.

«Es tut mir leid für Maurers, sie haben alles versucht», sagt Edith Marti. Für sie steht ausser Frage, dass es weiterhin ein Restaurant geben soll. Das sei eine «Herzensangelegenheit». Zum einen wurde viel in die Liegenschaft investiert, im festen Glauben daran, dass sie auch in Zukunft ein Restaurant beherbergt. Zum anderen ist der Löwen ein wichtiger Teil der Familiengeschichte und mit vielen Emotionen verbunden. So wurde die Bundesratsstube eingerichtet, als ihr Schwager Adolf Ogi in die Landesregierung gewählt worden war. Das Restaurant wurde von mehreren Familienmitgliedern geführt.

Auch eine Chance

Edith Marti blickt trotz den Umständen positiv in die Zukunft: «Ich sehe die vorübergehende Schliessung als Chance, den Betrieb mit einem stimmigen Konzept neu zu lancieren.» Es seien schon Gespräche mit Interessenten im Gange, fügt sie an. Doch unter Zeitdruck lasse sie sich nicht setzen. «Ich glaube an den Gasthof, denn die Lage sowie die Rahmenbedingungen und Infrastruktur stimmen.»

Es wird ein paar Monate dauern, bis der Löwen wieder öffnet. «Ich bin sicher, dass es weitergeht», sagt Edith Marti. Das sei sie Ihrer Familie schuldig. Und auch für das Dorf sei es wichtig, dass im Löwen die Lichter nicht für immer ausgehen.

(Berner Zeitung)