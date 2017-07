Junge Leute zieht es wieder aufs Land

«Schauen Sie sich doch einfach um.» So lautet die Antwort von Christina Reschke auf die Frage, weshalb sie hierhin, quasi ins Niemandsland, gezogen ist. Hinter dem uralten Bauernhaus, das die 35-jährige Deutsche gemietet hat, zieht sich die Wiese mehrere Hundert Meter den Hang hinab, bevor das nächste Gebäude kommt. In der Ferne ist die Stockhornkette erkennbar, würde sich nicht ein Gewitter zusammenbrauen, könnte man sogar die Blümlisalp sehen. «Es ist einfach wunderschön», sagt Reschke.

Lange Zeit arbeitete und studierte die Tierärztin in Städten wie Leipzig, Pretoria (Südafrika) und Bern. Nun hat sie dem urbanen Leben aber kürzlich den Rücken gekehrt und ist zusammen mit ihrem einjährigen Sohn mit einem Umweg über Heimenschwand nach Wachseldorn gezogen.

240 Einwohner, 3,5 Quadrat­kilometer Fläche, 70 Prozent Landwirtschaftsland, 20 Prozent Wald und 10 Prozent Bauland: Das ist die Gemeinde Wachseldorn in der Nähe von Steffisburg. Ein Lädeli gibt es seit Jahren nicht mehr, die Schule arbeitet mit der Nachbargemeinde zusammen, der Grossteil der Klassen wird dort unterrichtet. Auch die Post und die Raiffeisenbank haben sich aus der Gemeinde verabschiedet.

Dasselbe gilt für viele junge Einwohner. Zwischen 1995 und 2010 nahm die Bevölkerungszahl kontinuierlich ab – von 315 auf rund 240. Dann jedoch kam die Kehrtwende. Die Ab­wanderung in die Agglomeration oder die Städte wurde gestoppt, die Zahlen sind seither stabil.

Das ist laut Gemeindepräsident Martin Stegmann jungen Zuzügern zu verdanken. Eine davon ist Christina Reschke. «Seit einigen Jahren wollen wieder vermehrt junge Leute bei uns auf dem Land wohnen», sagt er . Einige seien hier geboren und kehrten nach der Ausbildung zurück, um den elterlichen Hof zu übernehmen. Andere seien in der Agglo oder der Stadt aufgewachsen und bei der Suche nach einem Leben auf dem Land hier fündig geworden.

Gegentrend zur Landflucht

Wachseldorn ist kein Einzelfall. Eine Umfrage bei verschiedenen Gemeinden, die in der Typologie des Kantons Bern zur ländlichsten Region zählen, ergibt ein ähnliches Bild. In Rüeggisberg beispielsweise nimmt die Bevölkerungszahl zwar nach wie vor ab. In den letzten Jahren seien aber trotzdem vermehrt junge Leute in die Gemeinde gezogen, sagt Gemeindepräsidentin Therese Ryser. Aus der Abwanderung eine Zuwanderung zu machen, sei wohl nicht möglich. «Aber hoffentlich kann der Wegzug wenigstens kompensiert werden», so Ryser.

Zahlen des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) zeigen jedoch: Seit 2008 gibt es im ländlichen Raum wieder mehr Zuzüge von Personen aus anderen Gemeinden als Wegzüge. In der Stadt ist es seit längerem umgekehrt. Ist also die viel propagierte Abwanderung und Entleerung der Randregionen vorbei? Ja und nein – es kommt darauf an, welche ländlichen Gebiete man betrachtet.

«In periurbanen Gemeinden, die nahe an den bestehenden ­Agglomerationen liegen, stellen wir eine deutliche Bevölkerungszunahme fest», sagt Maria-Pia Gennaio vom ARE. Zu dieser Kategorie gehören 80 Prozent der ländlichen Gemeinden. Weit entlegene Orte hingegen, etwa Teile des Emmentals oder des östlichen Oberlandes, würden nach wie vor einen Bevölkerungsschwund aufweisen. Laut Gennaio sind das aber Einzelfälle.

Ein wichtiger Grund für den Gegentrend zur Landflucht sieht Gennaio in der zunehmenden Entflechtung von Wohn- und Arbeitsort. «Dank der sehr guten Erreichbarkeit dieser Gemeinden sind die Leute heute eher bereit, zur Arbeit zu pendeln», sagt sie. Zudem locke der günstige Wohnraum viele junge Familien aufs Land.

Freizeit vermischt sich

Das sagt auch der emeritierte Zürcher Titularprofessor für ­Soziologie François Höpflinger, der sich mit der Thematik beschäftigt. Er glaubt, dass im ­Kanton Bern insbesondere Gemeinden entlang der Achse Biel–Bern–Thun–Interlaken vom Trend profitieren können. ­Wichtig sei neben der guten Erschliessung aber auch, dass eine Schule in der nahen Umgebung vorhanden sei. «Dorfläden oder eine Poststelle sind hingegen für junge Familien nicht mehr stark von Bedeutung.»

Höpflinger glaubt zudem, dass der Trend von einem weiteren Faktor begünstigt wird: «In den letzten Jahren hat sich der Lebensstil und das Freizeitverhalten von Stadt und Land weiter angenähert», sagt er. Das zeige sich etwa darin, dass Zeitschriften wie «Landliebe» oder Sportarten wie Schwingen so populär seien wie noch nie.

Zudem lasse sich ein ­Leben in der Natur heute besser mit einem städtischen Lifestyle kombinieren als früher. So seien die meisten Regionen beispielsweise mit schnellem Internet erschlossen. Entsprechend würden mehr Leute den Schritt tatsächlich wagen und aufs Land ziehen – insbesondere junge Familien.

Der Soziologieprofessor glaubt denn auch, dass der Trend eine Chance für ländliche Gemeinden ist. Nur sollten sie diese auch nutzen. «Die Gemeinden könnten beispielsweise in die familien­ergänzende Betreuung investieren und dies gezielt bewerben», sagt er.

Gemeindepräsident hofft

In der Gemeinde Wachseldorn ist zwar nicht geplant, die familienergänzende Betreuung auszubauen. Für Zuzügerin Christina Reschke ist das aber auch gar nicht notwendig. Wenn sie jemanden zum «Hüten» brauche, dann könne sie die Nachbarn fragen. Auf dem Land kenne man sich und helfe einander.

Die Hauptargumente für den Umzug waren für sie aber die Natur und die kleinbäuerliche Landwirtschaft. «Hier sehen die Kinder, woher die Milch oder die Eier kommen.» Deswegen soll ihr Sohn wie sie auf dem Land aufwachsen. «Das gibt ein ganz an­deres Verantwortungsgefühl als in der Stadt», ist Reschke überzeugt.

Zudem hofft sie, dass sie ihren Beruf wieder so ausüben kann, wie sie es sich wünscht. «Vielerorts in Deutschland arbeiten Nutztierärzte in grossen Tier­haltungen, in denen die einzelne Kuh keine Rolle mehr spielt.» In Wachseldorn sei das anders. Ob es in der landwirtschaftlich geprägten Region aber tatsächlich genügend Arbeit für sie geben wird, muss sich erst noch zeigen. Denn in den Nachbardörfern gibt es bereits zwei Tierärzte, und der Strukturwandel in der Landwirtschaft schreitet auch hier voran.

Die Gemeinde Wachseldorn ist stark landwirtschaftlich geprägt. Bild: Nicole Philipp

Dass Reschke im Gegenzug für das Leben auf dem Land die Annehmlichkeiten der Stadt auf­geben musste, stört sie nicht. «Wir haben ja alles, was wir brauchen», sagt sie. Nur muss sie für beinahe alles ins Auto steigen – sei es, um einzukaufen oder auf die Post zu gehen. «Auch in der Stadt wohnen nicht alle direkt neben der Migros oder dem Coop», hält Reschke entgegen. Zudem wird Wachseldorn in naher Zukunft mit einem Glasfaserkabel erschlossen. Dann ist auch das schnelle Internet dort angekommen.

Für den Gemeindepräsidenten Martin Stegmann nährt diese Entwicklung Hoffnungen. Vor ein paar Jahren habe er nie damit gerechnet, dass sich wieder junge Leute in Wachseldorn nieder­lassen würden. Trotzdem sei das nun geschehen. Stegmann: «Vielleicht wird irgendwann auch wieder jemand ein Lädeli eröffnen.»

(Berner Zeitung)