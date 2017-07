Idyllischer Fleck zum Verweilen

Zu einem richtigen Gartensommer gehören für Esther Lehmann Sonnenblumen. «Sie sind meine liebsten und blühen hier jedes Jahr», sagt die 54-Jährige, die mit ihrem Mann Andreas in Hinterkappelen einen Bauernhof betreibt. Mit viel Sorgfalt und Leidenschaft pflegt sie den Garten vor dem Rieghaus. «Hier ver­bringe ich im Sommer meine freie Zeit beim Gärtnern, aber auch mit Nichtstun im Liegestuhl», sagt Lehmann, die zu­sätzlich Teilzeit in einem Altersheim als Betreuerin arbeitet.

Sie sitzt am Bistrotisch unter dem Ahornbaum, dessen Blätter im lauen Wind rauschen. Im Rücken schirmt eine Holzwand diesen gemütlichen Bereich von der rege befahrenen Dorfstrasse ab. Aus zwei grossen Steinen fliesst Wasser in den Seerosenteich. Das beruhigende Geräusch lässt einen den Verkehrslärm vergessen.

Dass ein Reiher aus Kunststoff den Teich mit den Goldfischen und den zwei Fröschen bewacht, hat einen Grund. «Wir hoffen, dass wir so den echten Reiher davon abhalten können, immer wieder hierherzufliegen, um unsere Fische zu stehlen.» Ganz ver­treiben konnte der Dekovogel den Räuber bisher nicht, «aber immerhin erscheint er nicht mehr so oft».

Vorliebe für Steine

Lehmanns Garten ist üppig bewachsen, «aber er ist gepflegt», betont die Mutter dreier er­wachsener Kinder, «eine ver­wilderte Umgebung, wäre nichts für mich». Bis vor zehn Jahren war hier ein grosszügiger Ge­müsegarten angelegt. Davon bestehen noch drei Beete bepflanzt mit Gurken, Salat, Bohnen und Kräutern. «Ich bin ein Blumenfan und habe mir mit der Neu­gestaltung einen Wunsch erfüllt.» In diesen Tagen blühen nebst den Sonnenblumen Rittersporn, Echinacea, gelbe Schafgarben, Mittagsblumen, Lavendel und Buschröschen. Einige davon im Blumenbeet, andere in Töpfen oder am Seerosenteich. Dieser ist mit grossen und kleinen Steinen umrahmt.

«Hier verbringe ich im Sommer meine freie Zeit beim Gärtnern – aber auch mit Nichtstun im Liegestuhl.»Esther Lehmann

Lehmann, die sich auch gern gestalterisch betätigt, hat spielballgrosse Styroporkugeln mit Steinen bestückt und sie an ausgewählten Stellen im Garten platziert. «Mein Mann, der weiss, dass ich Steine schön und dekorativ finde, liess grosse Exemplare aushöhlen, damit ich sie mit Hauswurz bepflanzen kann.» Die dickblättrige Pflanze spriesst in diesem Garten zuhauf: im Kübel mit der Palme, auf einem Stück Holz, zwischen Blumen, aus ei­nem zerbrochenen Tonkrug und in einem alten Nachttopf.

Stolz auf die Rosen

Die Hobbygärtnerin setzt bei der Gestaltung des Aussenbereichs nicht nur auf gekaufte Dekogegenstände. «Ich stöbere gern in den alten Sachen, die bei uns seit Jahren lagern, und denke mir aus, was ich daraus machen könnte.» So stehen auf den Sprossen von Holzleitern Blumentöpfe, in einem Schweinefuttertrog spriesst Hauswurz, und die Sauerkrautstande ist mit Geranien und Efeu bewachsen. Rostige Armierungseisen dienen im Garten als Rosenbogen. «Die roten und rosafarbenen Rosen sind eigentlich mein grösster Stolz», sagt Lehmann, «leider ist ihre Blütezeit dieses Jahr vorbei.»

Dafür könne sie sich das ganze Jahr über am Zitronenbaum erfreuen. Im Sommer steht er draussen, und bevor es kalt wird, wird er in den Wintergarten gezügelt. Die zweifache Grossmutter sagt dazu: «Es ist doch einfach toll, wenn man sieht, wie die Zitronen den Sommer über wachsen und ich sie dann an Weihnachten zum Güezibacken verwenden kann.»



