Freuden und Leiden des Stadtbauern

Als Robert Bigler über das Maisfeld zu den Hochhäusern drüben in Wittigkofen blickt, kommt ihm ein Erlebnis seines Vaters in den Sinn. Dieser besuchte die Expo 64 in Lausanne und sah dort ein Kartonmodell der Stadt Bern. Titel: «Zukunftsweisender Städtebau». Der ganze Osten bis zum Ostermundigenwald war auf dem Modell überbaut. «Als mein Vater das sah, dachte er, das sei der ­Anfang vom Ende.»Doch die Pläne wurden nie umgesetzt.

Das Viereck zwischen Wittigkofen und dem Ostermundigenwald, zwischen Gümligen und Ostermundigen, ist grün geblieben. Hier mittendrin liegt das Melchenbühl, der Bauernbetrieb von Robert Bigler, seiner Frau und den beiden Söhnen. Viele Städterinnen und Städter nutzen das grüne Viereck als Naherholungsgebiet, für Biglers dagegen ist es die Existenz. Da sind Spannungen vorprogrammiert: Die Biker oder die Hündeler, die regelmässig über frisch angesäte Felder fahren oder gehen, stören Robert Bigler.

Es gibt aber auch den umgekehrten Fall: Ein Neuzuzüger störte sich am Glockengeläute von Biglers Kühen. Er schlug vor, dass die Kühe die Glocken am Wochenende erst ab 10 Uhr tragen. «Er erklärte uns, er wolle selbst bestimmen, wann er aufwache. Er wolle nicht von Glocken geweckt werden.» Schliesslich gaben Biglers nach, seit kurzem ziehen sie ihren Kühen keine Glocken mehr an. Das wiederum macht jene Anwohner traurig, die das Glockengeläute idyllisch fanden. Einige hatten sogar die Idee, Unterschriften zu sammeln, damit die Kühe wieder Glocken tragen dürfen.

Der Hofladen läuft

Biglers Hof steht neben dem imposanten Patrizierhaus im Melchenbühl, in dem heute die Stiftung Terra Vecchia eingerichtet ist. Zum Hof gehören 16 Kühe und 20 Hektaren Land, welche die Familie Bigler in fünfter Generation vom Bund gepachtet hat. Es ist dies einer von insgesamt 45 registrierten Bauernbetrieben auf Stadtberner Boden. Auf 1000 Einwohner entfallen in der Stadt gerade einmal 9 Kühe. Das andere Extrem ist Clavaleyres, wo fünfmal mehr Kühe als Menschen leben (siehe Grafik unten).

(Zum Vergrössern, einfach Draufklicken)

Das Bewusstsein für die Landwirtschaft sei dort ein anderes als in Bern, vermutet Robert Bigler. Einen Vorwurf mache er deswegen niemandem, sagt er, «unsere Gesellschaft hat sich nun einmal gewandelt». Abgesehen davon habe die Stadtnähe auch Vorteile. Insbesondere profitieren Biglers davon, dass in der Nähe ihres Hofladens Tausende Menschen leben.

So verkauft die Familie pro Monat rund 1000 Liter Frischmilch und gegen 1000 Liter Süssmost direkt ab Hof. Auch der selbst gebrannte Schnaps ist beliebt. Dank dem ­Laden sowie dem Zusatzeinkommen von Marianne Bigler, die 60 Prozent auswärts arbeitet, kommt die Familie über die Runden. «Allein von der Landwirtschaft könnten wir nicht leben», sagt Robert Bigler. «Da geht es uns gleich wie den klassischen Betrieben auf dem Land.»

Was dagegen anders ist: Am Samstag würde Robert Bigler nie «bschütte». Er trägt die Gülle immer werktags aus, wenn möglich kurz bevor es regnet. Dazu wird ein Schleppschlauch benutzt, der die Gülle aus nächster Nähe auf dem Boden verteilt. Das alles mit dem Ziel: «Die Anwohner sollen möglichst nichts riechen.» Schon als Bub habe er vom Vater gelernt, «dass man Rücksicht auf die Umgebung nimmt».

Grün soll grün bleiben

Robert Bigler ist 55-jährig. Den Betrieb wird er dereinst wohl seinem Neffen übergeben. Schon oft haben die beiden über die Zukunft gesprochen. Vielleicht werden sie die Milchkühe dereinst verkaufen, dafür zum Beispiel Hochlandrinder halten und auf den Fleischverkauf setzen. Auch eine Umstellung auf biologische Produktion steht im Raum. «Wir werden sehen, was die Zukunft bringt», sagt Robert Bigler.

Eines ist für ihn allerdings schon jetzt klar: Die Fläche zwischen Wittigkofen und dem Ostermundigenwald – sie soll grün bleiben. (Berner Zeitung)