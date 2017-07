Doppelter Rutschspass in Bern

Gleich zweimal kommen Wasserratten mit dem Hang zum Spektakel in den nächsten Tagen in Bern in den Genuss von Attraktionen. Etwas gemächlicher gehts dabei am «Slide My City»-Event zu und her, während die Adrenalin-Ausschüttung beim «Summerslide» gefördert wird.

29./30. Juli: Slide My City

Am Wochenende fällt das gewohnte Bild des Aargauerstaldens mit dem rollenden Verkehr wortwörtlich ins Wasser. Die Strasse wird freigeräumt - für einmal säumt nämlich eine riesige Wasserrutsche den gesamten Abschnitt. Auf einer doppelspurigen Bahn, die mittels Wasserdüsen zu einer riesigen Wasserrutsche mutiert, kann mit einem Ring, einer Luftmatratze oder einfach auf dem gewöhnlichen Hintern antriebslos Richtung Bärenpark gerutscht werden - und das inklusive berauschender Aussicht auf die Hauptstadt.

Der Event findet bereits zum zweiten Mal statt. Letztes Jahr zogen die Veranstalter ein durchwegs positives Fazit - fast alle Tickets waren demnach ausverkauft. Zahlreiche Helfer sorgten zudem dafür, dass alles reibungslos verlief und halfen bei «stockendem Verkehr» auf den Bahnen nach. Damit sich Adrenalinjunkies und Familien nicht in die Quere kommen, sind die beiden Gruppen in je drei Zeitfenster pro Tag eingeteilt - jeweils eineinhalb Stunden lang kann man sich den Spass nämlich gönnen.

Informationen: www.slidemycity.ch/bern

1. bis 3. August: Summerslide

Während es auf den Rutschen noch mehr oder weniger gemütlich zur Sache gehen könnte, dürfte im Marzili am Nationalfeiertag die Action nicht zu kurz kommen. Eine sechs Meter hohe Wasserrutsche wird aufgestellt, die als Schanze zu einem Sprung ins kühle Nass des Marzili-Bassins dient. 42 Grad beträgt der Abschusswinkel - damit dürfte man doch eine gewisse Höhe während des Fluges erreichen.

Drei Tage lang wird die Schanze im Marzili stehen. Rund um den Event werden die Gäste mit Live-Musik und Showtruppen unterhalten. Aufgrund der Grösse des Bassins kann leider nur der «kleine» Turm aufgestellt werden, während sich der Event sonst als «grösste freistehende Waterslide Europas» rühmt (15 Meter hoch). Dem Spass wird diese Tatsache aber keinen Abbruch tun.

Video: youtube/Summerslide.ch

Informationen: www.summerslide.ch (Bernerzeitung.ch/Newsnet)