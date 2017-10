Buess verlässt Murten und zieht nach Sugiez

Chronologie: Langer Streit wegen der Baubewilligung

Ursprünglich war die Firma Buess in der Nähe des Bahnhofs Murten angesiedelt. Das Unternehmen stellt Grabdenkmäler und Kunststeine her. 2010 ersuchte Buess um die Bewilligung für den Bau einer Fabrikhalle, von Büros und einer Wohnung im Merlachfeld in Murten. Die Gemeinde Murten unterstützte dieses Vorhaben. Doch gegen das Baugesuch gingen Einsprachen ein.



2011 erteilte das Oberamt des Seebezirks die Baubewilligung und wies die Einsprachen ab. Die Anwohner zogen den Fall aber weiter. Die Firma baute dennoch auf eigenes Risiko. Doch das Kantons- und im Anschluss auch das Bundesgericht gaben den Einsprechern 2013 recht: Die Steinverarbeitung ist an dem Standort gemäss Quartierplan ­illegal.



Das Oberamt verfügte deshalb 2015, dass die Firma ihre Tätigkeit der Steinverarbeitung einstellen müsse. Da die Firma dies missachtete, folgte im Februar eine Busse.

Im Mai 2017 schaltete die Firma auf einer Internetplattform ein Inserat für den Verkauf der Immobilie in Murten. Vier Millionen Franken für die 4000 Quadratmeter Gewerbefläche verlangte sie. Nun hat sie in Sugiez ein neues Stück Land in Aussicht. emu/jmw