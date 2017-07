Berner Bands und ihr Faible für Fantasienamen

Wer am Donnerstagabend im Liebefeldpark «Bulgur & Münze» genoss, erfreute sich nicht an einem orientalischen Gericht, sondern an der Musik von Lo & Leduc. Das Duo spielte das Gratiskonzert unter kulinarischem Pseudonym.

Mit ihrem Faible für Fantasienamen sind die beiden Musiker nicht allein. Am Quartierfest der alten Feuerwehr Viktoria spielten «Die Quitten» alias Züri West. Am selben Anlass entpuppten sich «Justice 4 Justin» als Jeans for Jesus, die zumindest den Initialen ihres Namens treu blieben.

Und wer die bieberesken Beats ihres Hits «Dr letscht Popsong» im Ohr hatte, musste sich ein­gestehen, dass das Rätsel tat­sächlich lösbar gewesen wäre. Lösbarkeit hin oder her, stellt sich der Musikbranche fremden Menschen die Frage, was denn Anlass für die Pseudonyme ist.

Schutz vor übermässigem Publikums­andrang

Kathy Flück hingegen muss lachen ob der Frage. Sie führt gemeinsam mit Jony Fernandez die Bookingagentur Get Loud. Zu ihren Kunden gehören mit Bands wie Lo & Leduc und Jeans for Jesus Wiederholungstäter in Sachen Pseudonyme. Auftritte unter Fantasienamen seien gang und gäbe, die Gründe vielfältig, erklärt sie. Wenn an kleineren Festivals bekannte Bands auftreten, könnten Pseudonyme vor übermässigem Publikums­andrang schützen. Ein kleines Konzert ist etwas völlig anderes als ein Auftritt im Hallenstadion», erklärt Flück.

In anderen Fällen beruht die Verwendung eines Pseudonyms auf einer Absprache zwischen Ver­anstalter und Band oder ist sogar vertraglich geregelt: Spielt eine Band an kommerziellen Festivals, würde sie mit Auftritten an Gratisfestivals den Ticketverkauf untergraben. So wurden auch Jeans for Jesus erst als Act am «No Borders No Nations»-Festival dieses Wochenende bekannt gegeben, als das Gurtenfestival vorbei war. Vorher war die Band unter «Surprise, Surprise» an­gekündigt.

(Berner Zeitung)