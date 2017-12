Begrapscht, verprügelt und rausgeschmissen

Laura P. * ist es sich gewöhnt, im Ausgang blöd angemacht oder ungefragt angefasst zu werden. «Das kommt leider viel zu häufig vor», sagt die 28-Jährige. Auch wenn es eigentlich nicht so sein sollte, könne sie doch meist damit umgehen. Was vor einer Woche geschah, habe den Rahmen des Ertragbaren jedoch gesprengt.

Es war Samstagabend, der 18. November. Zusammen mit ihren Freunden feierte Laura P. in ihrer Wohnung. Zu später Stunde entschied sich die Gruppe, noch einen Abstecher in die Stadt zu machen. Und landete am Kornhausplatz, in der Cuba-Bar. «Ich weiss zwar, dass der Ort einen schlechten Ruf hat», gesteht P., «vor dieser Nacht ist mir dort aber noch nie etwas wirklich Schlimmes passiert.»

Laura P. hielt sich im Korridor vor den Toiletten auf, als ihr ein Unbekannter von hinten zwischen die Beine griff. Reflexartig drehte sie sich daraufhin um und verpasste dem Mann eine Ohrfeige – eine Gegenwehr, auf die sie in solchen Fällen bereits öfters zurückgegriffen hat. Anders als die meisten beeindruckte dies den Mann nicht, sondern er antwortete direkt mit einem Faustschlag in P.s Gesicht.

Das gängige Prozedere

Laura P. ist keine schüchterne Person. Wenn sie etwas stört, macht sie dies deutlich. Auch sonst wirkt sie seriös, spricht überlegt und gesteht sich auch eigene Fehler ein: «Ich war wütend, entsprechend laut und habe den Typen verbal auf sein Vergehen aufmerksam gemacht.» Dafür habe sie einen weiteren Schlag kassiert.

Mit blutender Nase machte sich P. auf den Weg nach oben, um den Vorfall dem Sicherheitsdienst zu melden. «Der Securitas machte aber keinerlei Anstalten, nach dem Mann zu suchen – man hat mir gar nicht richtig zugehört.» Also habe Laura P. eine Szene gemacht, sich laut aufgeregt und damit gedroht, selbst zum DJ-Pult zu gehen und einen Aufruf via Mikrofon zu starten. Zu viel Aufsehen für die Security-Mitarbeiter: Sie warfen Laura P. aus der Bar.

Dieses Vorgehen entspreche dem gängigen Prozedere bei Unruhen in der Cuba-Bar, erklärt Geschäftsführer Samuel Güven auf Anfrage: «Wenns bei uns zum Streit kommt, werden die Beteiligten vom Sicherheitspersonal aus der Bar geholt.» Er selbst habe erst durch den Anruf dieser Zeitung von dem Vorfall erfahren. Zwar veröffentlichte Laura P.s Kollegin den Fall am nächsten Tag auf Facebook, markierte die Cuba-Bar, verlangte eine Stellungnahme. Die Antwort liess lange auf sich warten. «Wir haben unsere Facebook-Seite nicht dauernd im Blick», erklärt Güven.

Widersprüchliche Aussagen

Ein weiteres Problem sei es, dass keine Anzeige zum Vorfall vorliegt, meint Güven: «Dann wäre ich nämlich auch auf offiziellem Weg darüber informiert worden.» Tatsächlich hat Laura P. bisher keine Anzeige erstattet. Die Polizei bestätigt zwar, dass sie zur Cuba-Bar gerufen wurde, will sich aber nicht genauer äussern. Laura P. habe sich von den Beamten eher verunsichert gefühlt: «Man erklärte mir, dass ich zwar eine Anzeige machen könne. Weil ich dem Mann aber auch eine Ohrfeige verpasst habe, könne er mich ebenfalls anzeigen.»

Hinzu kommt, dass der Täter danach nicht mehr ausfindig gemacht werden konnte. «Das ärgert mich besonders», so P., «niemand – weder Polizei noch Securitas – hat nach ihm gesucht.»

Samuel Güven zweifelt jedoch an dieser Aussage. Nachdem er sich mit der Security-Firma in Verbindung gesetzt hat, sagt er: «Die Mitarbeiter berichten, dass man zweimal mit der jungen Dame durch den Club gegangen sei, sie den Mann aber nicht mehr identifizieren konnte.» Eine dreiste Behauptung, findet wiederum Laura P.: «Ich war ganz sicher nicht mehr in diesem Club – das können auch meine Freunde bezeugen.»

Kein geschultes Personal

Es sei diese Art des «Victim shaming» – die gängige Bezeichnung dafür, dass dem Opfer die Schuld zugeschoben wird – die Laura P. veranlasse, ihre Geschichte mit dieser Zeitung zu teilen. «Ich fühlte mich an diesem Abend von der Cuba-Bar im Stich gelassen», meint sie. «Es hätte bereits viel geändert, wenn sich jemand zu mir gesetzt, mir zugehört und mich ernst genommen hätte.»

Laura P.

Samuel Güven erwidert, es wäre die Aufgabe der Securitas gewesen, Laura P. in dieser Situation zu betreuen: «Im Gegensatz zu unserem Personal sind sie für solche Fälle ausgebildet». In diesem Aspekt unterscheidet sich die Cuba-Bar von vielen anderen Lokalen in der Stadt Bern: Meistens ist auch das hauseigene Personal auf solche Fälle vorbereitet ist (siehe Box).

Laura P. wird wohl auch in Zukunft nicht vor negativen Erfahrung im Ausgang verschont bleiben. Aus jener Nacht ziehe sie aber zwei Lehren: Einerseits werde sie in Zukunft auf jeden Fall Anzeige bei der Polizei erstatten – «schon nur, damit sich der zuständige Betreiber auch offiziell verantworten muss». Und andererseits werde sie die Cuba-Bar in Zukunft sicher meiden.

* Name der Redaktion bekannt (Berner Zeitung)