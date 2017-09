Bänz Müller bleibt Gemeindepräsident

Eine Entscheidung ist bereits -gefallen, acht Wochen vor dem Wahltermin Ende November. Bänz Müller bleibt vollamtlicher Gemeindepräsident von Wohlen. Er wird von niemandem herausgefordert und ist deshalb still gewählt. Das steht nach dem gestrigen Meldeschluss fest. Er muss zwar kandidieren, aber nicht gewählt werden.Bänz Müllers Arbeit wird über die Parteigrenzen hinaus gelobt.

«Der Gemeindepräsident wird allseits akzeptiert, und es gibt keinen Grund, ihn anzugreifen», schreibt FDP-Präsident Claude Vuffray. Ähnlich tönt es bei SVP-Co-Präsident Andreas Remund und BDP-Präsident Marcel Walther. Beide sind mit der Arbeit von Müller zufrieden. Bänz Müller ist erfreut über die Wertschätzung. Er gibt das Kompliment weiter an den ganzen Gemeinderat und das Team der Verwaltung.

Knecht hängt Politik an den Nagel

Von den amtierenden Gemeinderatsmitgliedern tritt einzig Eduard Knecht (FDP) nicht mehr an. Er hänge die Politik an den Nagel, sagte er gegenüber dem «Bund». Vor vier Jahren war er als Gemeindepräsident abgewählt worden. Zum Verhängnis wurde ihm damals eine Äusserung in Zusammenhang mit dem Ortspolizeireglement und einem geplanten Ausgehverbot für Jugendliche. Die FDP will ihre zwei Sitze verteidigen.

Die Devise bei der BDP heisst die Wiederwahl von Anita Herrmann. Die SVP schielt auf einen zweiten Sitz. Das sei ein realistisches Ziel angesichts der letzten Wahlergebnisse und aufgrund der bekannten Kandidierenden, erklärt Co-Präsident Remund. Grüne und SP plus möchten beide einen Sitz gewinnen, um eine rot-grüne Mehrheit zu erlangen. «Man darf ja träumen», erklärt SP-Präsident Martin Lachat. Bescheiden gibt sich die EVP: Wähleranteil erhöhen und Kommissionssitze erobern.

Noch nicht abgelaufen ist die Frist für Listenverbindungen. Bekannt ist eine Allianz zwischen BDP und EVP, «um die Wählerstimmen in der Mitte zu bündeln», wie es BDP-Präsident Walther formuliert. Ebenfalls verbunden sind die beiden SP-plus- respektive Grüne-Listen. Noch keine Beschlüsse liegen bei der FDP und der SVP vor. Die SP plus strebt eine Listenverbindung mit den Grünen an, entschieden ist aber noch nichts.

Gemeindepräsident:B änz Müller (SP plus, bisher, still gewählt).

Gemeinderat.SP plus Frauen: Eva Zanetti (bisher), Julia Bosson, Marianne Halasy-Nagy, Karin Messerli, Karen Peterer (parteilos), Céline Tschannen (parteilos). SP plus Männer: Bänz Müller (bisher), Christof Berger, Jonas Cina (parteilos), Michael Peterer, Lukas Reinhard (Juso), Fred Scholl, Luciano Wayan Stettler (parteilos). FDP: Stefan Muri (bisher), Sandra Schöll, Cyril Fuhrer, Markus Hess, Bernhard Lauterburg, Claude Vuffray. SVP: Susanne Schori (bisher), Andreas Remund, Monika Hutmacher, Luigi Jäger, Detlef Zimmermann. BDP: Anita Herrmann (bisher), Bernhard Berger, Corinne Hirt, Thomas Mössinger, Marie-Louise Stadler, Marcel Walther. ­Grüne/Integrale Politik: Maria Iannino Gerber (bisher), Thomas Gerber, Pascal Gerstmayer (parteilos), Andreas Kläy (IP), Andreas Matter, Barbora Neversil, Peter Raaflaub. Junge Grüne: Lisa Dubler, Rosalie Burgherr, Jahel Gyger, Lisa Läng. EVP: Simone Leuenberger, Jürg Nachbur, Bernhard Ninck, Markus Gysin. (hus)