Auszeit für krebskranke Kinder

Eine Krebsdiagnose stellt das Leben der betroffenen Menschen auf den Kopf. In solch existenziellen Lebenskrisen kann die Psychoonkologie eine Hilfe sein. Ein Besuch im Berner Inselspital, wo es ein neues Angebot gibt. Mehr...

Von allen Krebserkrankungen gilt jene der Bauchspeicheldrüse als eine der bedrohlichsten, sagt Chirurg Kaspar Z’graggen. Er ist Präsident des Welt-Pankreas-Forums, zu dem sich heute Spezialisten aus dem In- und Ausland in Bern treffen. Mehr...

Spiez Am ersten Relay for Life, Staffellauf fürs Leben, bewegten sich Menschen auf Märschen rund um Spiez. Das Erlebnis sensibilisierte für Betroffene, die an Krebs leiden oder erkrankte Mitmenschen begleiten. Mehr...