Aufbau auf der Schützenmatte hat begonnen

Am Wochenende findet zum vierten Mal das Reitschule-Sommerfest unter dem Motto «No Borders, No Nations» statt, wie das alternative Kulturzentrum am Donnerstag mitteilt. «Wir wollen das Wochenende vor dem Nationalfeiertag nutzen, um eine Gegenstimme zu sein. Wir setzen ein Zeichen gegen Grenzen, Zäune und Nationen», heisst es weiter.

Die Reitschule will sich im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen kritisch mit der heutigen Gesellschaft auseinandersetzen. Diese starten am Donnerstagabend und finden jeweils nachmittags im Theater Tojo statt.

Interessierte haben auch die Gelegenheit, an Führungen durch die Reitschule teilzunehmen. Diese starten jeweils vor dem grossen Tor, am Freitag um 16 Uhr und am Samstag um 14 und 18 Uhr.

Für das Musikalische wird seit Donnerstag auf der Schützenmatte eine Bühne aufgebaut. Freitag und Samstag treten hier 11 Bands, drei davon aus Bern, auf (Programm siehe Box). Der Eintritt ist frei, Solidaritätsbändeli haben den Richtpreis von 15 Franken. (cla)