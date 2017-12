Auf dem Gurten hat die Schlittelsaison begonnen

Was für eine Überraschung: Millionen glänzender Schneeflocken sind in der Nacht auf gestern in der Region Bern gefallen. So erstrahlen die Stadt und ihr Umland pünktlich zum meteorologischen Winterbeginn in schönstem Weiss.

Dies mag zwar ärgerlich für die Autofahrer sein. Dafür freuen sich all jene, die den Schnee mögen, umso mehr. Für die kältefesten Städter bietet sich der Gurten ideal als Ausflugsziel an. Auf dem Hausberg lässt es sich prima im Schnee herumtollen.

Zu schade zum Zermatschen

Oben angekommen, vertreiben helle Sonnenstrahlen genau zum richtigen Zeitpunkt die grauen Wolken. Der unberührte Schnee, der den Gurten wie ein weisses Gewand bedeckt, scheint fast zu schade zum Zermatschen.

«Die Schneebegeisterung haben wir wohl an unsere Kinder vererbt.»Sandra Lauenstein

Das allerdings scheint den Kindern, eingepackt in warme Ski­anzüge und mit den Schlitten im Schlepptau, sichtlich wenig auszumachen. Etwas widerwillig ziehen sie ihre Gefährte einen kleinen Hügel hoch, um dann mit kreischendem Lachen wieder herunterzufahren. Ab und zu spaziert ein junges Pärchen oder stampfen ältere Schneewanderer vorbei.

Bereits gegen Mittag geniesst eine ansehnliche Schar von Eltern und Kindern den Berg. Unter ihnen ist Sandra Lauenstein aus Neuenburg mit ihrem 5-jährigen Sohn Matti und ihrer 3-jährigen Tochter Lena zu finden. «Meine Kollegin wohnt hier in Bern mit ihrer Familie und hat mich heute zum Schlitteln mit den Kindern auf dem Gurten eingeladen», erzählt sie. Zusammen mit ihrem Mann macht sie seit Jahren Langlauf, sie fühlt sich im Schnee sehr wohl. «Die Schneebegeisterung haben wir wohl an unsere Kinder vererbt.»

«Matti fängt ab dieser Saison mit dem Skifahren an», sagt Lauenstein. Regelmässig verreist die Familie im Winter nach Frankreich zum Wintersport. «Wir werden gleich Mittagessen und bis am Nachmittag noch hier verweilen», so Lauenstein.

Auf Pisten zu wenig Schnee

Wie viele andere Familien auch hofft sie, dass der Schnee nicht gleich wieder über das Wochenende wegschmilzt. Die Pisten bleiben jedoch bis auf weiteres noch geschlossen, da es im Moment noch zu wenig Schnee hat.

(Berner Zeitung)