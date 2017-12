Alle Bücher unter einem Dach

Im neuen Bibliotheksraum des Schulhauses Bundsacker wurde früher Handarbeit und Heilpädagogik erteilt. Nach einer moderaten Sanierung und Auffrischung zeigt sich der Raum jetzt hell und geräumig. Neue Böden wurden gelegt, eine Schalldämmung eingerichtet. «Diese Arbeiten waren Teil des Umbauprojektes des Bundsackerschulhauses», erklärt der zuständige Gemeinderat Gottfried Fankhauser.

Im Zentrum steht das Pult von Francine Oberer, die seit Jahren die Schul- und Gemeindebibliotheken von Rüschegg betreut. Musste sie früher zwischen der Schulbibliothek im Oberstufenzentrum und der Gemeindebibliothek im Mehrzweckgebäude hin- und herhuschen, ist seit kurzem alles zentral, am gleichen Ort.

Das hat nicht nur für die Bibliothekarin Vorteile, sondern für alle. «Eltern können mit ihren Kindern kommen. Sie können zusammen Bücher aussuchen und lesen.» Das Ausleihesystem läuft über den Computer. Allerdings ist der Katalog online noch nicht bereit. «Aber hoffentlich bald», sagt Francine Oberer.

Das Lesen fördern

In den Gestellen für Erwachsene stehen viele Krimis. «Rüschegg ist Krimiland», sagt Francine Oberer. Insgesamt sind um die 5000 Medien vorhanden: DVDs, Hörbücher und Bücher. In der Schulbibliothek gibt es ausschliesslich Bücher. Andere Medien dürfen sich die Kinder nur in der Freizeit ausleihen.

«Der Lehrplan will das Lesen fördern», erklärt die Bibliothekarin. Und das scheint zu funktionieren. Auch die Jugendlichen mögen Krimis, jüngere Mädchen lesen eher Pferde- und andere Tier­bücher, die älteren Liebes- und Fantasygeschichten. Die Buben mögen Abenteuergeschichten, lesen allgemein etwas weniger.

Jedes Jahr Neues

Geld für den Bücherkauf ist nicht besonders viel vorhanden. Aber es reicht doch aus, damit jedes Jahr etliche Neuanschaffungen möglich sind.

«Wir pflegen aber regen Austausch mit andern Bibliotheken, vor allem mit Schwarzenburg und mit Bibliomedia in Solothurn», sagt Francine Oberer. Dieser Austausch funktioniere auch gut, wenn die Schulkinder Bücher über ein bestimmtes Thema lesen müssen. Da geben andere Bibliotheken alles nach Rüschegg, was sie zum gewünschten Thema haben – und so läuft das auch umgekehrt.

Schul- und Gemeindebibliothek.Bundsackerschulhaus, Rüschegg-Heubach. Einweihung: Sa, 2. Dezember, 14 Uhr. (Berner Zeitung)