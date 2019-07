75-Jährige von Auto überrollt

Am Mittwochabend ist in Kriechenwil eine Frau in einer Garageneinfahrt unter ein Auto geraten und verstorben. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Donnerstagvormittag mit.

Die Meldung, dass eine leblose Frau unter einem Fahrzeug aufgefunden worden sei, erreichte die Polizei kurz vor acht Uhr abends. Die Einsatz- und Rettungskräfte rückten umgehend aus, konnten vor Ort allerdings nur noch den Tod der 75-jährigen Schweizerin feststellen. Da diese unter dem Auto eingeklemmt war, konnte sie erst nicht geborgen werden. So mussten Feuerwehrangehörige das Fahrzeug mit einem Wagenheber anheben.

Gemäss den aktuellen Erkenntnissen zufolge hatte sich die Frau zuvor in unmittelbarer Nähe des Autos aufgehalten. Dieses kam in der abschüssigen Garageeinfahrt ins Rollen und erfasste sie. Die Frau gerat in der Folge unter das Fahrzeug und wurde von diesem eingeklemmt.

Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern die Feuerwehr Regio Laupen, die Berufsfeuerwehr Bern sowie ein Ambulanzteam.