53-Jähriger starb nach Sturz in die Aare

Am Sonntag kurz vor 13 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass in Zollikofen ein regungsloser Mann in der Aare gesehen und ans Ufer gebracht worden sei. Umgehend rückten diverse Einsatzkräfte aus, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Trotz sofortiger Rettungs- und Reanimationsmassnahmen konnte vor Ort nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 53-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der im Kanton Bern wohnhaft war.

Gemäss bisherigem Kenntnisstand war der Mann zuvor im Bereich Zehendermätteli am Joggen gewesen und dabei aus noch zu klärenden Gründen über einen Felsvorsprung in die Aare gestürzt. Passanten hatten den Mann daraufhin im Wasser gesichtet. Es war ihnen schliesslich gelungen, den Mann in den Uferbereich zu bringen, wo sie bis zum Eintreffen der avisierten Rettungskräfte Erste Hilfe leisteten. (flo/pkb)