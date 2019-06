3 Minuten für Tempo 30

Julien Ott könnte sich als Sieger fühlen. Die Allmendinger Stimmberechtigten haben sich am Donnerstag in einer Konsultativabstimmung für Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt ausgesprochen, so wie es Ott angeregt hatte.

Doch statt als Sieger fühlt sich Ott ungerecht behandelt vom Gemeinderat. «Sie wollten mich ausbremsen», sagt er. Aber mittlerweile sei er sich das ja gewohnt.

Ende März deponierte Ott bei der Gemeinde eine Petition «für die Signalisierung Tempo 30 ohne Zone» auf der Kantonsstrasse, die mitten durch das Dorf führt. 81 Unterschriften hatte er gesammelt.

Daraufhin entschied der Gemeinderat, der Gemeindeversammlung drei Varianten vorzulegen: Tempo 30, Tempo 40 oder Massnahmen zur Verkehrsberuhigung, falls Tempo 50 bestehen bliebe.

Donnerstagabend, Mehrzweckhalle Allmendingen. 78 Stimmberechtigte, Traktandum 4 zu Tempo 30, Gemeinderat Peter Keller sagt: Es gehe lediglich um eine Meinungsbildung, nicht um einen definitiven Entscheid.

Der Sinn der Abstimmung: «Dann haben wir die Bevölkerung im Rücken und können gegenüber dem Kanton besser argumentieren.»

Bevor die Diskussion beginnt, stellt Keller den Antrag auf eine Redezeitbeschränkung. Fünf Minuten, das müsse genügen, sagt Keller. Es ist klar, wem der Antrag gilt: Ott. Der Petitionär und Pensionär hatte sich schon nach der letzten Versammlung beklagt, ihm sei das Wort abgeschnitten worden.